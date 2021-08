'Seks je bio odličan, ali ne mogu si oprostiti što sam spavala s oženjenim kolegom s posla'

Spavala sam s oženjenim kolegom s posla i sada se borim da oprostim sama sebi. Nikada nisam mislila da sam sposobna to nekome učiniti. On ima 49 godina, ja 29 godina i radimo za agenciju za nekretnine, napisala je jedna djevojka za The Sun.

Jedne su večeri otišli na piće kako bi razgovarali o nekoliko projekata na kojima su radili. No brzo je razgovor krenuo dalje i činilo se kao da su na prvom spoju. Htio je znati sve o njoj i upućivao joj je dosta komplimenata.

Evo zašto biste trebali doživjeti orgazam prije svakog odlaska na spavanje

- Dok smo vani čekali taksi, zagrlio me. Odjednom su mu ruke bile na mom struku i ljubio me. Na kraju smo otišli u moj stan. Ali nismo stigli ni do spavaće sobe, seksali smo se uz kuhinjski pult. Seks je bio odličan, ali bilo mi je muka čim je završilo. Što sam učinila? Mrzim se, a najgore je što sam vidjela fotografije njegove žene i izgleda jako drago - nastavila je.

- Pogriješili ste i naučili ste da to nije za vas. Najbolje što možete učiniti je reći njemu da se više neće ponoviti. Sada kada znate da se zbog veza s tuđim muževima osjećate krivo, uložite svoju energiju u upoznavanje nekog tko je dostupan. Kažnjavanje sebe nikome neće pomoći. Vrijeme je da krenete dalje - odgovorila joj je Deidre.

Urnebesna snimka borbe za mjesto na plaži u Grčkoj: