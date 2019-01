'Ne mogu se pomiriti s tim da je moj muž spavao s prostitutkom'

Žena je kolumnistici Deidre portala The Sun postavila pitanje koje ju muči, a tiče se seksualne prošlosti njenog supruga.

"Imamo dva sina, jedan ima 26, a drugi 27 godina. Muči me pomisao da je moj muž spavao s prostitutkom prije 30 godina, iako se tada još nismo ni upoznali. Kad smo se upoznali pitala sam ga je li bio s nekom ženom prije mene, a on je odgovorio - s dvije i to tako da sam ja pomislila da je to bio seks na jednu noć", piše.

Dodaje kako je on povučen muškarac i nekada se može potpuno isključiti.

"Prije deset godina kratko smo se rastali, jer sam se osjećala da me ne voli, ali sada smo puno sretniji. Nedavno mi je priznao da su obje te žene bile prostitutke i da me previše poštivao da bi mi to priznao tada kad smo se upoznali jer sam ja bila njegova jedina i prava ljubav. Osjećam se kao da ga ne poznam i da moram nanovo stvoriti svoju sliku o njegovoj prošlosti."

Dedire odgovara: "To je bilo prije nego vas je upoznao. Sada ste sretni zajedno i ne dajte da vam prošlost kvari to. Imajte na umu sve sretne trenutke koje ste proveli zajedno svaki put kad se ponovno sjetite toga što vas muči."

