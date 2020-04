'Ne mogu prestati strahovati da će me suprug prevariti kao svi bivši'

Tridesetgodišnjakinju proganja prošlost s partnerima koji su ju varali i sada se boji da će joj suprug učiniti isto. Obratila se savjetnici Deidre da joj pomogne riješiti se straha.



"Iako je on moj veliki oslonac i dvije godine našeg braka su me beskrajno usrećile, ne mogu prestati brinuti da će me prevariti. Meni je 30, njemu 37 i jako puno vremena provodimo zajedno. Odlazi na posao, rijetko u kafiće i uglavnom je kod kuće sa mnom i djecom. Toliko razmišljam da će me prevariti da ga to uzrujava. Kune mi se da nema nikog drugog, a ja razmišljam o rastavi. Bolje to nego da budem ponovno povrijeđena."

Poslušajte ljubavne savjete kumica s placa:

Deidre joj odgovara: "Nemoj dozvoliti da ružna sjećanja i iskustva unište ovo što sada imaš. Vjerujem da je u prošlosti bilo jako teško, ali nemoj ga maknuti od sebe. Svaki put kada pomisliš nešto negativno pokušaj to odmah zamijeniti s nečim pozitivnim, a onda odi do supruga i zagrli ga."