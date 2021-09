'Ne mogu prestati sa svojom aferom, iako mi je suprug rekao da će me ostaviti ako ga ponovno prevarim'

- Nastavljam imati seks sa svojim ljubavnikom, iako znam da ću izgubiti supruga ako to ponovno sazna. Dao mi je drugu priliku kada je prvi put saznao za našu aferu, ali me upozorio da neće biti treće - napisala je jedna žena za The Sun.

U braku su šest godina, ali otkako su se vjenčali, njihova veza prepuna je svađa. Početkom prošle godine ona je započela aferu s novim kolegom s posla. Nedostajalo joj je intime i razgovora pa kada joj je predložio seks, odmah je pristala.

- Seks je bio nevjerojatan. Moj muž me nikada nije doveo do orgazma, ali moj ljubavnik je to učinio dva puta. Viđali smo se mjesecima, ali onda je moj suprug saznao istinu. Rekao mi je da je gotovo i otišao kod prijatelja. Nakon nekoliko tjedana, pristao mi je dati drugu priliku. No, ljubavnik mi se ponovno javio i vratili smo se starim navikama. Jednostavno ne mogu prestati - nastavila je.

- Ovakve stvari uvijek izađu na vidjelo pa morate tome stati na kraj. Vaš ljubavnik vam poklanja pažnju koju očajnički želite od svog supruga pa dok ne riješite probleme u braku, i dalje ćete osjećati iskušenje da mu se vratite. Počnite komunicirati sa svojim mužem o tome što vam odgovara. Poboljšanje vašeg seksualnog života ključno je za poboljšanje vašeg braka - odgovorila joj je psihoterapeutkinja Deidre.

