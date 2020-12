'Ne mogu odoljeti seksu s bivšim, ali on se ne želi pomiriti i imati ozbiljnu vezu'

"Upoznali smo se prije šest godina kada smo oboje imali 21. Bila je to ljubav na prvi pogled, a veza je bila prepuna smijeha i dobrog seksa. Zatrudnila sam 18 mjeseci kasnije, a trudnoća je bila jako teška. Iako se trudio oko mene, nakon nekog vremena poludio je od mojeg žaljenja i odbijanja seksa. Naša kćer je predivna djevojčica, ali ja nisam majka kakva trebam biti - očajna sam", započela je priču anonimna žena u pismu za Deidre.



"On je barem ima posao koji ga izvlači iz kuće, a ja sam bila zarobljena u četiri zida. Prijatelje sam viđala jako rijetko, tek kada izađem u obližnji pub."



Napokon je partner odlučio ostati doma s djetetom dok se ona podruži s prijateljima. "Jako sam se napila i poseksala s jednim muškarcem. Napravila sam glupost, ali partneru sam lagala da sam ostala kod prijateljica. Bio je sumnjičav i ubrzo je sve otkrio."



Slomila mu je srce te joj ne može oprostiti. Odselio se, ali dolazi vidjeti kćer. "Oboje smo bili u drugim vezama, ali nikada se zapravo nismo prestali seksati. Čim stavi dijete na spavanje, završimo u krevetu. Trenutno sam slobodna, ali on ima djevojku."



Voljela bi da probaju ponovno, ali on kaže kako ju više nikada neće moći voljeti na isti način. "Ne znam što da radim, ali znam da mi se srce slama", napisala je.

Deidre odgovara: "Iako je šteta što ne može sve ove godine prijeći preko tvoje greške, tako je kako je. Ne gleda te više kao partnericu i moraš to prihvatiti. Seks te samo drži privrženom uz njega, a uz to riskiraš zarazu koronavirusom. Ako ne planira ozbiljnu vezu s tobom, prekini taj odnos i kreni dalje."

