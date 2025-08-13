Ne mare za druge: Ovi su horoskopski znakovi najgori prijatelji
Dobar prijatelj je netko tko će biti uz vas u dobrim i lošim vremenima te vas podržavati. Iako postoje neka prijateljstva koja traju cijeli život, neka se raspadnu nakon određenog trenutka. Potrebno je mnogo vremena, truda i napornog rada da bi prijateljstvo uspjelo. Neki ljudi to mogu učiniti s lakoćom, dok drugi teško upravljaju prijateljstvima. Prema astrologiji, ovi horoskopski znakovi najgori su u prijateljstvima i često ostanu sami, piše Pinkvilla.
Ovan: Ljudi rođeni u znaku Ovna mogu biti ponekad prilično tvrdoglavi. Impulzivni su i umišljeni te često mogu učiniti da se njihovi prijatelji osjećaju zanemareno. Također imaju dominantnu osobnost koja može naljutiti njihove prijatelje i naštetiti njihovim odnosima.
Bik: Bikovi vole stjecati nove prijatelje i zabavljati se s njima, ali nakon određenog vremena treba im malo vremena za sebe. To može rezultirati komunikacijskim problemima s prijateljima i može dovesti do toga da prijatelje iznervira ta navika.
Rak: Budući da su Rakovi emocionalni, pretjerano osjetljivi i impulzivni, lako ih može povrijediti nešto što su njihovi prijatelji rekli. To može dovesti do svađa i zbunjenosti. Također pretjerano razmišljaju o svemu i mogu stvoriti mnogo problema, što može dovesti do gubitka prijateljstva.
Lav: Lavovi jednostavno nikoga ne mogu staviti ispred sebe. Vole činjenicu da su samopouzdani i definitivno im nije žao zbog toga. Ova njihova navika može iritirati njihove prijatelje i zbog nje se mogu osjećati usamljeno. Lavovi nemaju ono što je potrebno da čovjek bude brižan i dobar prijatelj, koji će potrebe svog prijatelja staviti ispred svojih.