'Našao sam iskorišteni test za trudnoću kod svoje žene i siguran sam da me je prevarila jer ja ne mogu biti otac'

- Nedavno sam u ženinom noćnom ormariću pronašao iskorišteni, negativni test za trudnoću i srce mi se slomilo jer sam znao da nema šanse da ja uopće mogu biti otac. Naime, imao sam vazektomiju, ali uz to moja supruga i ja nismo imali seks mjesecima. Uz test sam našao i račun na kojemu je pisalo da je kupljeno prije tri tjedna kada je bila u noćnom izlasku, pa sam mogao samo zaključiti da me je prevarila - napisao je jedan muškarac za The Sun.

Prisjećajući se te noći, sjetio se da je otišla pod tuš čim je došla kući, iako joj to inače nije bila navika kada bi došla iz izlaska. Zajedno su 15 godina, a on ima osjećaj kao da im posljednje četiri godine brak propada. Njegova supruga uopće se ne trudi oko braka, a seks imaju isključivo kada ona to želi. No, u zadnje vrijeme u potpunosti izbjegava seks s njim i svaki put mu daje neke besmislene izgovore zašto ne želi. Kada ju je pitao za test, rekla mu je da pripada njezinoj prijateljici koja bila kod njih nedavno.

- Iako je objašnjenje bilo uvjerljivo, nisam joj vjerovao i nekoliko tjedana kasnije opet smo se posvađali oko toga. Tada je priznala da je mislila da je trudna sa mnom, ali sam ju podsjetio da sam imao vazektomiju i da uz to jako rijetko uopće imamo seks. Nije mogla odgovoriti i rekla je da će prošetati jer treba malo zraka - nastavio je.

Te se večeri nije vratila kući jer je otišla prespavati kod prijateljice, a ujutro kada se vratila, nije htjela razgovarati o tome. Od tada imaju jako slabu komunikaciju, a ona ga gotovo i ne gleda, te više ne spavaju u istom krevetu. On postaje depresivan, a još mu je gore to što se čini kao da nju sve to uopće ni ne dira.

- Vaše otkriće je zasigurno bilo vrlo uznemirujuće i zaista zvuči kao da vaša žena nešto krije od vas. No, umjesto da pretpostavite da vas vara, pronađite miran i tih trenutak da joj povjerite stvari koje vas muče i zabrinjavaju. Možete zajedno raditi na tome kako poboljšati stvari među vama. Recite joj da želite da vaš brak opstane, ali da ne možete biti zaista sretni dok ona ne prizna istinu. Zatim predložite promjene koje biste željeli vidjeti, a koje bi vaš odnos učinio zadovoljavajućim za oboje. Ona neka također predloži što bi htjela - odgovorila mu je Deidre.

