'Nakon dvadeset godina braka, supruga mi je priznala da me prevarila na početku veze'

– Nakon skoro 20 godina braka moja žena je konačno priznala da me varala dok smo hodali. Osjećam se kao da mi je slomljeno srce, kao da su mi uskraćena sjećanja na našu prvu zajedničku godinu. Kao da je cijeli naš brak zasnovan na laži – napisao je jedan muškarac za The Sun.

Upoznali su se na fakultetu, kad su oboje imali 20, i duboko se zaljubili. Samo dvije godine kasnije vjenčali su se. Sada imaju 41 godinu i dvoje djece tinejdžerske dobi. Jedne noći, na početku veze, otišli su u pub s kolegama studentima. Među njima je bio i dečko s kojim je njegova supruga izlazila na prvoj godini studija prije nego što je započela vezu s njim.

Stručnjaci otkrili dan i sat: Ovo je najbolje vrijeme u tjednu za seks!

– Počeo sam dobivati ​​gripu pa sam rano otišao kući u krevet. Ponudila se da pođe sa mnom, ali sam joj rekao da ostane i uživa. Kad kasnije nije nazvala da mi poželi laku noć, što je bilo vrlo neobično, nazvao sam je, ali se nije javljala. Sljedećeg dana nazvala je da se ispriča, rekavši da joj se baterija na telefonu ispraznila. Pitao sam je je li se dobro provela, a ona je djelovala nejasno i izbjegavala odgovor. Ovo mi je uvijek smetalo. Jednom, ubrzo nakon što smo se vjenčali, pitao sam je je li mi ikada bila nevjerna, a ona se zaklela da nije – nastavio je.

Prošli mjesec imali su sveučilišno okupljanje. Svi su bili tamo, uključujući i tog dečka. Kasnije je prokomentirao: "Nikada nisam vjerovao tom tipu" i odjednom je izlanula da je imala vezu za jednu noć s njim one noći kad je bio bolestan, prije 20 godina. Rekla je da je to bila užasna pogreška, da mu prije nije rekla jer se bojala da će prekinuti s njom, ali da je sada to povijest. Iako su od tada imali prekrasan zajednički život, ne može prijeći preko ovoga. Voli je i ne želi otići, ali ne može je ni pogledati.

– Da, lagala je o toj noći i da, varala je, što je bilo pogrešno, ali od tada imate dug i sretan brak. Da je tada bila iskrena s vama, možda biste raskinuli s njom i ne biste živjeli ovaj život niti imali svoju djecu. Kažnjavate nju i sebe za nešto što se ne može promijeniti. Možete odlučiti dopustiti da vam to zauvijek uništi brak ili možete pokušati to riješiti zajedno – savjetovala mu je stručnjakinja Deidre.

[ANKETA] Izuvate li cipele kada dođete kod nekoga u goste i očekujete li isto od svojih gostiju?