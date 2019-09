Stigla je promjena vremena, a najviše utječe na žene srednje dobi

Prelazak s izrazito visokih temperatura na niske u kratkom vremenskom periodu utječe na naše ponašanje. Loša volja, razdražljivost, glavobolja i umor samo su neki pokazatelji kako loše vrijeme utječe na organizam.

Foto: Shutterstock

Neki ljudi su osjetljiviji na promjene, dok ih drugi ni ne osjete. Najugroženije su ženske osobe srednje dobi, ali i ljudi koji imaju slabiji imunitet. Najčešće se simptomi javljaju i 24 do 48 sati prije same vremenske promjene, a mogu potrajati dan ili dva.

Prije oluje ili jakog vjetra, u atmosferi dolazi do stvaranja više pozitivnih iona koji nepovoljno djeluju na ljudski organizam. Utječu na rad hipotalamusa (dio središnjeg živčanog sustava koji je zadužen za funkciju endokrinog sustava čovjeka), ali i na rad hipofize (endokrina žlijezda s unutarnjim lučenjem). Kao rezultat dolazi do depresije ili do glavobolja i migrena.

Iako nema lijeka, postoji nekoliko načina koji će olakšati borbu s promjenama vremena. Najvažnije je boraviti na svježem zraku i kretati se, kao i unositi vitamine koji su potrebni tijelu. Također, uvijek treba voditi brigu i o namirnicama koje moraju biti nutritivno bogate, a trebalo bi izbjegavati alkohol. Prirodni čajevi, kao što je kamilica mogu pomoći jer smiruju, baš kao i eterična ulje, poput ulja lavande koji pomaže i za lakši san.

