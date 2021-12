Na današnji dan događa se najviše prekida veze, stručnjaci otkrili sve razloge

U zadnjem mjesecu godine puno ljudi odluči se napraviti velike promjene, ostaviti iza sebe neke loše stvari i navike i krenuti dalje, u novu godinu, na neki drugačiji način. Najčešće su te odluke vezane za ostavljanje cigareta, alkohola, za početak dijete i vježbanja... Ali, prema novijim istraživanjima, čini se da se mnogi odluče 'riješiti' još jedne stvari - trenutne veze!



Statistike su pokazale da je prosinac mjesec kada ljudi najviše prekidaju veze, točnije, baš na današnji dan - 11. prosinca!



Razlozi za prekid su razni - neki ne žele provesti blagdane s osobom koju više ne vole, s kojom se više ne slažu dobro, a neki ne žele partnera/partnericu upoznati s obitelji jer smatraju da 'to nije to', pa ih radije ostave prije - 71 posto žena i 56 muškaraca prekida upravo iz tog razloga, prenosi UNILAD.

Psihologinja Doree Lynn komentirala je statistiku: "Mnogi ljudi imaju i problem s darivanjem, smatraju to intimnim i nisu sigurni što kupiti drugoj strani. To ih frustrira do te mjere da prekidaju jer ne žele stvarati pritisak sebi ni partneru."



Zašto baš 11. prosinac? Nema neki veliki značaj, ljudi prekidaju na ovaj dan jer misle kako je to odličan 'tajming' da se sve 'slegne' do blagdana kako bi njima, ali i drugoj strani bilo lakše.

