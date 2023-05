Muškarac uzrujan: ‘Moj otac je u vezi s mojom polusestrom i smeta mu što je meni to odvratno!'

Jedan muškarac otkrio je da njegov otac izlazi s njegovom polusestrom, te da mu je od pomisli na to muka. Objasnio je kako je njegov 64-godišnji otac izlazio s njegovom polusestrom mjesecima prije nego što je saznao za njihovu vezu - ali je unatoč tome odlučio nastaviti s vezom, piše Mirror.

Obraćajući se Redditu, rekao je: "Moja mama je imala moju 50-godišnju sestru kad je bila vrlo mlada. Nikada nije imala nikakvu ulogu u njezinom životu i njezin ju je tata preselio u drugu zemlju gdje je živjela cijeli život. Moja mama je upoznala mog tatu i oni su se vjenčali i dobili mene - ali su se ubrzo nakon toga razveli."

VEZANI ČLANCI:

Nastavio je objašnjavati kako je njegov otac slučajno upoznao njegovu polusestru i uspostavio vezu s njom nakon što ju je dublje upoznao. Muškarac je dodao: "On isprva nije znao tko je ona. Počeli su izlaziti i tek su kasnije otkrili povezanost. Mama me upoznala sa sestrom i imamo prilično dobar odnos, ali mog tatu nikada nije upoznala s njom, tako da je on uopće nije poznavao dok je odrastala. Moj tata je odlučio nastaviti izlaziti s njom jer nisu bili u srodstvu. Rekao sam mu da je to čudno i on se uzrujao."

Želeći znati ima li pravo biti uzrujan, pitao je korisnike Reddita za mišljenje o 'neobičnoj' vezi njegova oca. Kao odgovor, jedan je korisnik napisao: "To je čudno, uznemirujuće, jezivo i odvratno. Imate pravo na svoje osjećaje. Ne mogu zamisliti kako je i vašoj polusestri u redu da izlazi s maminim bivšim mužem."

Drugi korisnik je dodao: "To je stvarno čudno. Niste vi krivi što se netko drugi ljuti na vaše mišljenje." Treća je korisnica komentirala: "Znao on tko je ona ili ne, on hoda s nekim koga je rodila ista osoba koja mu je rodila sina, što bi samo trebalo poslati signale 'izađi' u njegov mozak."

Ona ima 22 godine, a njezin suprug 65: 'U hotelu nam uvijek daju odvojene krevete!'