'Susjed me optužio da mu sinu zagorčavam život jer nisam htio plaćati da mi kosi travnjak'

Većina ljudi poslove u kući i oko kuće obavlja sama, no jedan je čovjek na Redditu ispričao kako njegovi susjedi doslovno inzistiraju da za košnju trave u svom dvorištu unajmi njihovog sina vžkoji to naplaćuje 100-tinjak kuna (12 funti).

Muškarac je, piše, do sada travu kosio sam i to mu nije bilo teško pa je unatoč dugotrajnom nagovaranju odbio unajmiti mladićeve usluge; no nije očekivao da će mu se susjedi ozbiljno naljutiti...

Konobari poručuju: Nemojte ovo raditi, od toga nam se diže kosa na glavi

- Oduvijek sam kosim svoj travnjak pa sam, kad me susjedov sin došao pitati trebam li nekog rekao 'ne' - napisao je, jer mu i samom, kaže, za košnju dvorišta treba svega pola sata.

Iako je ta priča za njega bila gotova, par dana kasnije mu je na vrata pokucala dječakova mama i ponovno pitala hoće li da mu on pokosi travu.

- Rekao sam "hvala, ali ne hvala", a ona je nastavila objašnjavati da on već kosi travu u njihovom dvorištu, dvorištu susjeda iz kuće između nas i susjeda s moje druge strane, te da bi mu 'bilo lakše ići ravno preko sva četiri dvorišta umjesto da pokosi dva, isključuje kosilicu i kreće na iduće' - prepričao je njene riječi, na koje je on slegnuo ramenima i ponovio "oprostite, ali ne treba".

- Danas mi se na vratima pojavio otac objašnjavajući da je 'on samo dijete koje pokušava zaraditi dodatni novac, te da mu trebam pomoći, a ne otežavati mu život za samo 100 kuna tjedno'... - piše.

- Stvar je u tome da je to 100 kuna koje ne želim potrošiti za nešto što mogu sam napraviti! - rekao je, a mnogi su se u komentarima pitali zašto susjedi jednostavno ne prihvate "ne" kao odgovor.

- Ne biste trebali plaćati za nešto što ne želite. Oni moraju poštivati ​​život i izbor drugih ljudi! - složili su se Reddit korisnici, prenosi Mirror.

Mladić peče hamburgere, odreske i torte u automobilu na suncu u kojem temperature dosežu skoro 100°C