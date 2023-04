Muškarac izgubio 15 kilograma jedući samo hranu iz McDonald'sa

Većina ljudi ne počinje konzumirati brzu hranu kako bi smršavili, ali jedan je čovjek učinio upravo to i njegovo je zdravstveno stanje mnoge šokiralo. 57-godišnji Kevin Maginnis jede tri obroka dnevno u McDonald'su tijekom sto dana i svoje iskustvo dokumentira na TikToku. Cilj mu je izgubiti 23 kilograma, što će vjerojatno i postići. Tek je na pola puta, a već je izgubio 15 kilograma. Kevinov prvi TikTok bio je prilično osoban jer je podijelio svoju predanost mršavljenju: 'Jutros sam se probudio i imao 108 kilograma. Zaključio sam da je to apsolutno neprihvatljivo. Pa sam se odvezao do McDonald'sa', prenosi Best Life.

Dodao je da želi pokazati ljudima da nije važno što jedu već količina koju jedu. Objasnio je i da nikada nije mislio da će njegovo iskustvo biti toliko popularno i da se pridružio TikToku samo kako bi sebe motivirao za dalje. Možda se čini da Kevin nema dobro osmišljen plan za svoje ciljeve mršavljenja jedući brzu hranu tri puta dnevno, ali ima pristup koji mu funkcionira. Jede samo pola onoga što naruči, što mu pomaže u unosu kalorija i kontroliranju porcija. Ne jede grickalice i umjesto gaziranih pića pije vodu.

Kevin, koji se bavi financijskim uslugama, objasnio je kako mu ne trebaju dani kada smije varati u svojoj prehrani i pojesti nešto nezdravo, jer on jede sve što želi sve dok god je to na jelovniku McDonald'sa. 'Nikad se ne uskraćujem. Jedem McFlurries, jedem pecivo s cimetom, jedem Big Mac, jedem pomfrit. Samo neću pojesti cijelu porciju svega toga i to je jednom dahu', rekao je. Ispričao je i kako mu je ograničavanje kalorija uvijek išlo od ruke kad god je morao smršaviti. 'Bio sam hrvač i boksao sam u vojsci. Postoje trenuci kada morate povećati težinu i smanjiti kalorije. Dakle, ideja je da imate način da to pratite, napadate, imate plan i smanjite unos na pola, pa da vidimo kakvi su rezultati', kaže te dodaje kako je uvjeren da će ne kraju svog eksperimenta s McDonald'som biti 23 kilograma lakši.

Prehrana u McDonald'su i smanjenje kalorija pomogli su Kevinu da smršavi, ali neki stručnjaci ne vjeruju da je to najzdraviji način. Registrirana dijetetičarka Frances Largeman-Roth rekla je da brza hrana nema najbolje sastojke, što može dovesti do drugih zdravstvenih problema. 'Iako je Kevin prepolovio svoje obroke, još uvijek dobiva znatno više od preporučenih 2300 miligrama natrija dnevno. Jedan komad slanine, jaja i sira sadrži 1330 miligrama natrija, a Big Mac ima više od 1000 miligrama bez kečapa ili senfa', objasnila je. Largeman-Roth također tvrdi da se ne radi samo o kontroli porcija. Tjelesna aktivnost također je neophodna za zdravo gubljenje kilograma. 'I upamtimo da zdravlje nije samo broj koji vam vaga pokazuje. Zdravlje je i kardiovaskularno zdravlje i druge mjere', dodala je.

