Muškarac (38) nakon sedam godina ovisnosti o alkoholu promijenio navike: Njegova transformacija oduševila ljude

Kenny Dunn (38) iz Vancouvera u Washingtonu, prije četiri godine prestao je konzumirati alkohol, a transformacija koja se dogodila je nevjerojatna, prenosi Daily Mail.



Svoju suprugu Julie upoznao je 2007. godine, a dvije godine nakon počeo je svakodnevno piti - ako ga je ona molila da riješi svoju ovisnost. Svaki dan bi popio barem 20 pivi, a znao je i skrivati vino u kupaonici te ga piti skrivajući se od obitelji.

- Iako nisam imao namjeru napiti se i zabaviti, ovisnost je bila jača od toga i nisam imao kontrolu nad sobom. Otišao bih u bar da popijem pivo ili dva, a uvijek bih popio barem dvadeset i vraćao se po još. Bilo je to kao da je netko upravljao mojim ponašanjem. Tada sam znao da trebam pomoć - ispričao je Kenny.



Odlučio je ostaviti alkohol i započeo s promjenom svojih životnih navika. Pridružio se u program za pomoć ovisnicima, počeo je vježbati i zdravo se hraniti. Novac koji bi inače trošio na piće jednostavno je odlučio štedjeti za neke druge stvari. Do sada je skupio čak 300 tisuća kuna.

Otac troje djece smršavio više od 40 kilograma. Ovako sada izgleda...

Kenny je smršavio kada je prešao na prehranu s visokim udjelom masti i ugljikohidratima. Tri dana u tjednu diže utege i vozi bicikl, a ponekad zna odraditi i dva treninga u danu.

- Sada sam otac i muž kakav sam oduvijek htio biti. Moja obitelj me se više ne boji. Kada sam bio pijan, bio sam nepredvidljiv, vikao bih na sve, a onda se samo onesvijestio. To je bilo najgore za obuzdati jer nisam imao kontrole nad svojim ponašanjem, ali sam svejedno odgovoran za njega - rekao je Kenny.



- Nikada više ne namjeravam piti, ali idem dan po dan. Moj cijeli život sveden je na oporavak pa vjerujem da će me to tjerati da nikada više ni ne pomislim na alkohol - kaže.

