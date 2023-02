Može li veza ‘preživjeti’ bez seksa? Terapeutkinja otkrila odgovor koji bi mnoge mogao iznenaditi!

Mnogo je razloga zašto se seksu daje toliko pozornosti kada je u pitanju rasprava o zdravoj vezi: to je jedinstveno iskustvo povezivanja u kojem parovi mogu biti potpuno intimni, igrati se jedno s drugim i prepustiti se pružanju i primanju fizičkog zadovoljstva, sve na način koji se ne dijeli niti jednom drugom osobom.

Uz to, dok seksualna intimnost zasigurno može zbližiti parove, jedna je od najvećih zabluda, prema jednoj ovlaštenoj seksualnoj terapeutkinji, da zdravi odnosi zahtijevaju aktivan seksualni život, piše Mind Body Green.

- Veze apsolutno mogu preživjeti bez seksa. Zapravo, iako seks nudi mnoge dobrobiti, kako za dobrobit pojedinca tako i za vezu, to ne znači da veze uvijek pate bez njega ili da je nedostatak seksa uvijek znak problema u vezi. Mnoge veze imaju dulja razdoblja bez seksa, slučajno ili namjerno, a još uvijek su ispunjavajuće i izvor su ljubavi i povezanosti - rekla je licencirana seksualna terapeutkinja, Shadeen Francis

Evo nekoliko primjera situacija u kojima parovi mogu imati malo ili nimalo seksa, a da to ne znači krizu u vezi, prema terapeutkinji:

1. Kada su partneri u vezi na daljinu ili imaju suprotne rasporede

2. Kada je partner bolestan ili mu nije dobro, i stoga ne može udobno i sigurno imati seks

3. Kada su partneri umorni ili iscrpljeni

4. Kada se partneri mogu suzdržati od seksa iz vjerskih ili duhovnih razloga

5. Kada jedan ili oba partnera izgube interes za to

Sve dok se oba partnera slažu u tome i nastavljaju pronalaziti druge načine za zajedničko uživanje u intimnosti, Francis kaže da nije inherentno problem ako par seks stavlja u drugi plan.

Veze bez seksa mogu biti zdrave i ispunjavajuće

Postoji uobičajena pretpostavka da veze bez seksa same po sebi nisu ispunjujuće, ili da su manje ispunjavajuće od onih seksualnih. No to je zapravo veliki mit, smatra Francis.

- Ne žele svi imati seks, niti svi ljudi smatraju seks sastavnim dijelom svog partnerstva. Naravno, mnogi ljudi imaju urođenu želju za seksom i smatraju ga vitalnim za svoje veze, ali važno je shvatiti da to nije istina za sve. Na primjer, jeste li ikada čuli nekoga da kaže da bi mogao proživjeti ostatak života bez seksa? Neki ljudi doista osjećaju malu ili nikakvu želju za seksom—poznatu i kao aseksualnost. Aseksualnost je primjer skupine ljudi koji mogu namjerno stvarati veze koje imaju malo ili nimalo partnerskih seksualnih iskustava - objašnjava Francis.

Iako su mnoga istraživanja pokazala vezu između seksualnog zadovoljstva i zadovoljstva vezom, važno je zapamtiti da "seksualno zadovoljstvo" može značiti vrlo različite stvari različitim ljudima i različitim parovima. Par može imati jedan jedini, nevjerojatan seksualni susret godišnje i zapravo ne osjeća želju da to čini češće; to je za njih seksualno zadovoljstvo. Neki drugi par možda ima seks svaki tjedan, ali jedna osoba to želi češće, a druga smatra da je seks obaveza. To je vjerojatno prilično nezadovoljavajući seksualni život, unatoč činjenici da se često seksaju. Isto tako, za neke parove, malo ili nimalo seksa može zapravo biti prilično zadovoljavajuća situacija.

- Ako se oba partnera slažu da neće imati seks, onda nedostatak seksa nije problem i može zbližiti ljude jer stvaraju vrstu odnosa koji poštuje njihove želje - dodala je.

Jedna studija iz 2017. godine otkrila je da nedostatak seksa kod parova u godini prije toga, praktički nije utjecala na samoprijavljenu sreću pojedinca– čak ni među oženjenim ljudima. Ljudi koji u protekloj godini nisu imali seks izjavili su da su sretni otprilike kao i oni koji su bili seksualno aktivni. To ne znači da seks nije važan nekim ljudima, naravno da nekima jest, ali možda nije univerzalno neophodan svima, kao što nam se često govori.

Problem s prisilnom seksualnošću

Stalni naglasak na tome koliko parovi imaju seks i kako povećati učestalost seksa može pridonijeti onome što neki stručnjaci nazivaju prisilnom seksualnošću. Prisilna seksualnost je prevladavajuća ideja da svi ljudi trebaju seks i da trebaju težiti aktivnom seksualnom životu. Osim što poništava iskustva aseksualnih ljudi, prisilna seksualnost može učiniti da se svi osjećaju kao da nešto nije u redu s njima ili njihovim odnosom ako nemaju puno seksa. Terapeutkinja Francis tvrdi da je društveni pritisak da se seksa ili ima određena količina seksa, štetan za sve.

Neka istraživanja također to potvrđuju. Studija iz 2015. otkrila je da, kada su parovi bili pod pritiskom da imaju više seksa, povećana učestalost seksualnih odnosa koja je rezultirala zapravo je smanjila njihovu ukupnu sreću u vezi, te su se na kraju osjećali još manje motiviranima za seks.

To znači da, ako se forsirate da imate više seksa iako to zapravo ne želite, to bi moglo samo još više naštetiti vašoj vezi. S druge strane, kao što Francis ističe, osjećaj da je vaše iskustvo želje cijenjeno i prihvaćeno upravo onakvim kakvo jest, može zapravo pomoći parovima da se osjećaju bližima jedno drugom, dok zajedno stvaraju odnos na obostrano zadovoljstvo.

