Morao je otkazati svoj 101. rođendan pa ima posebnu želju: 'Želim čestitke iz cijelog svijeta'

Vrijeme je socijalnog distanciranja i izolacija te se sve više događanja otkazuje. Kako bi se smanjilo širenje koronavirusa, ljudi otkazuju sva svoja druženja i sve svoje planove u nadolazećim mjesecima, a tako je morao napraviti i Owen, prenosi Daily Mail. Zbog globalne pandemije, Owen je zbog svoje dobi jedan od najugroženijih osoba.

Pogledajte kako izgleda testiranje na koronavirus:

Owen je 101-godišnjak iz SAD-a koji je morao otkazati svoj 101. rođendan zbog socijalnog distanciranja. Ipak je to dobro prihvatio te umjesto rođendanske zabave, sada se nada da će dobiti 101.000 čestitka iz cijelog svijeta.

Na fotografiji objavljenoj na Twitteru, nasmješeni Owen drži znak na kojem piše: “Bok! Ja sam Owen. Napunit ću 101 godinu 31. ožujka. Moja rođendanska zabava je otkazana zbog socijalnog distanciranja, ali pomozite mi proslaviti uz 101 tisuću lajkova/komentara.” Nakon što je ovu objavu podijelio Mohamad Safa, stalni predstavnik UN-a, poduzetnik i klimatski aktivist iz Libanona, Owen je dobio puno podrške i čestitki.

His 101st birthday party was canceled because of the impact of the Coronavirus. Please share and comment to help us make his upcoming birthday special. Please leave him a message here.



Take 60 seconds and do it for Owen! pic.twitter.com/coIVAJ2rKv