"Moja žena misli da imam aferu sa ženom čiju sam fotku lajkao na Facebooku"

Muškarac (44), požalio se kako ima problema sa svojom suprugom nakon što je provjeravala njegov Facebook profil.

Društevene mreže postale su pravo "ogledalo" svega što se događa oko nas, a mnoge to može dovesti i u probleme, čak i kada nisu "krivi". Upravo to doživio je muškarac, koji je poslao anonimno pismo poznatoj terapeutkinji Deidre s portala The sun, tražeći savjet kako uvjeriti suprugu da je ne vara.

Naime, muškarac je stisnuo "sviđa mi se" na fotografiju jedne žene koja ima isto ime i prezime kao i žena s kojom je bio u vezi prije 20 godina. Njegova supruga smatra da je u izvanbračnoj vezi s tom ženom i tražila je od supruga da joj pokaže sve poruke koje su navodno njih dvoje izmijenili. Muškarac tvrdi kako nema što kriti te da ne vara suprugu, no teško joj to može dokazati.

Deidre mu je savjetovala da više pažnje posveti svojoj supruzi umjesto da provodi vrjieme na društevnim mrežama. Očito je da joj je srušeno samopuzdanje te da ne dobiva dovoljno pažnje od svog supruga i to bi trebalo promijeniti.

