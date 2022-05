'Moja zaručnica otkazala je naše vjenčanje jer sam je prevario. Kako da mi oprosti i da drugu šansu?'

Moja zaručnica i ja trebali smo se vjenčati ovog ljeta, ali ona je odustala nakon što je saznala za moju glupu aferu. Bila je to velika pogreška i, da budem iskren, još uvijek ne znam zašto sam to učinio, napisao je jedan muškarac za The Sun.

Misli, kaže, da mu se jednostavno svidjela pažnja, pogotovo jer ga je njegova djevojka odvratila od sebe zbog silnog stresa oko paniranja vjenčanja. Za aferu je saznala kad je prala rublje i uočila ruž na njegovoj košulji i donjem rublju.

– Kad sam se vratio kući s posla, ona je spakirala moje stvari i bacila ih van. Od tada odbija razgovarati sa mnom. Srce mi se slomilo. Ona je cijeli moj svijet. Pokušao sam joj to reći u govornoj pošti, SMS-ovima, pa čak i rukom pisanim slovima. Što još mogu učiniti da je nagovorim da mi da drugu priliku? – pitao je stručnjakinju.

– To bi vam moglo biti teško čuti, ali ako ona inzistira da je vaša veza gotova, ne možete puno učiniti da se predomisli. Uznemiravanje joj neće pomoći, samo će ti više zamjeriti. Kako biste preboljeli prekid i shvatili zašto ste varali, budući da se to rijetko radi bez razloga, predlažem da probate sa savjetovanjem – odgovorila mu je terapeutkinja.

