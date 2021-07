'Moja susjeda koristi me samo za seks i osjećam se užasno zbog toga'

- Moja susjeda koristi me za seks. Čini me jadnim jer je jasno stavila do znanja da ju ne zanimam, dok sam ja razvio stvarne osjećaje za nju. Ona je moj tip, ali nismo razgovarali sve do prošle zime - napisao je jedan muškarac za The Sun.

Došla je posuditi električni grijač, a tada ju je pozvao na piće. Otkrila mu je da je u jako lošem braku te da je njen suprug stalno vara. Čak ga je tražila za savjet o tome treba li pronaći i ona ljubavnika. Nakon toga, redovito bi mu se povjeravala o svim svojim osobnim problemima.

Sedam mjesta gdje svaka žena želi da je ljubite, a ni jedno nisu - usne!

- Kad sam je pitao bi li mi bila djevojka, otvoreno je rekla da joj je žao, ali nije me smatrala seksualno privlačnim. No, iznenadila me prošli tjedan kada je rekla da je napaljena i da želi da je zadovoljim. To se sada dogodilo tri puta. U žaru trenutka ponaša se kao da smo zajedno, ali čim doživi orgazam, postaje hladna. Zbunjen sam i osjećam se užasno. Znam da sam iskorišten, ali ne mogu si pomoći - nastavio je.

- Što se tiče vaše susjede, vi ste prijatelji s povlasticama. Problem je što niste pristali na to i ona je ta koja prima sve povlastice. Sve što dobivate je tužan, ponižavajući osjećaj da vas koristi kako bi riješila svoje probleme i svoju seksualnu frustraciju. Ovo očito nije ono što želite, a ako je to doista tako, morate joj reći da vas ovaj odnos ne čini sretnim. Zvuči kao da želite vezu i zaslužujete biti s nekim tko se prema vama odnosi s poštovanjem i tko je doista zainteresiran za vas - odgovorila mu je Deidre.

Policija savjetuje što morate učiniti da ne postanete žrtva provale!