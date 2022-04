'Moja supruga saznala je da sam je prevario pa mi se želi osvetiti seksom s drugim muškarcem'

- Napravio sam veliku pogrešku i prevario svoju suprugu. Iako sam se osjećao odlično tada, ona je sve saznala i sada želi imati seks s drugim muškarcem kako bismo bili jednaki. Ne mogu vjerovati da sam se doveo u ovakve probleme - napisao je jedan muškarac za The Sun.

Ona ima 26, a on 29 godina te su četiri godine u braku. Uvijek su imali odličan odnos i on je čvrsto vjerovao u svoje bračne zavjete, ali napravio je grešku te prevario suprugu s drugom djevojkom.

Ona je mlada i mušterija je u dućanu za kojeg on radi. Svaki put kada bi nešto kupovala, oni bi pričali i provodili vrijeme zajedno. No jednog dana, trebao joj je dostaviti neke stvari do kuće, ali mu kamion nije radio.

Ostali su sami u dućanu te čekali popravak kamiona. Počeli su razgovarati o vezama, a on je osjetio nevjerojatnu seksualnu kemiju među njima. Stoga ju je poljubio, a na kraju je sve rezultiralo seksom u samom dućanu.

- Počeli smo se tajno dopisivati, ali onda je supruga vidjela jednu njezinu poruku i poludjela. Rekla mi je da za vikend ide van s prijateljicama samo kako bi pronašla drugog muškarca za seks kako bi bili jednaki. Ne znam što da napravim, ali kako se ja mogu žaliti na njezino ponašanje? - pitao je stručnjakinju.

- Vaš odnos je u vrlo nesigurnom stanju, ali recite joj da će njezin pokušaj da budete jednaki nanijeti dodatnu štetu vašem braku, kojeg sada trebate ojačati. Ispričajte joj se i uvjerite ju da je vaše varanje bila velika pogreška koja se neće ponoviti. Ako se volite, oboje morate uložiti vrijeme i trud kako biste se međusobno osjećali posebno, tako da se možete sjetiti zašto ste uopće zajedno. Jednostavni potezi poput romantične zajedničke večere kod kuće i šetnje lokalnim parkom mogu biti pravo rješenje - odgovorila mu je Deidre.

