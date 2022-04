'Moja supruga odustala je od seksa pa imam aferu s - njezinom sestrom'

– Kada je moja žena odustala od našeg seksualnog života počeo sam spavati s njezinom sestrom. Reći ćete da je to bilo pogrešno, ali ja sam sretniji nego što sam bio godinama. Na početku veze seks nam je bio dobar. No, ona je radoholičarka i sve više stavlja svoju karijeru na prvo mjesto. Uvijek je preumorna za seks, prezaposlena ili pod stresom – napisao je jedan muškarac za The Sun.

– Pokušao sam sve da bude bolje. Kuhao sam, prao posuđe, kuhao šalice čaja i čak je vodio kupanje. Jednom sam je poveo na romantični spa vikend. Nije bilo nikakve razlike. Na kraju smo potpuno prestali voditi ljubav i sada smo već tri godine u braku bez seksa – nastavio je.

Jednog dana je zvonila njena sestra kad njegove žene nije bilo. Na kraju joj je rekao koliko je nesretan, a ona je rekla i da je nesretna u svom braku.

– Proteklih mjesec dana smo se seksali kada je moja žena na poslu. To je tako strastveno i uzbudljivo. Volim svoju ženu, ali ako je ne zanima seks, nije li bolje da ga nabavim negdje drugdje nego da je ostavim? Nije da imam aferu s nekim s kim ću se zaljubiti. Ovo radim da bih ostao u braku. Njezina sestra ima za izgubiti koliko i ja, tako da neće ništa reći – zaključio je.

– Nisam sigurna što želite. Kažete da ste sretni, pa se čini da želite moj blagoslov za svoju aferu sa sestrom svoje žene. Bojim se da vam to ne mogu dati. Iako vas neću osuđivati ​​i mogu razumjeti zašto ste došli u ovu situaciju, mislim da će ovo vjerojatno završiti slomljenim srcem za sve uključene. Kad afera izađe na vidjelo, a na kraju, sigurno hoće, vaša će žena biti shrvana. Izdali su je dvoje najbližih ljudi. Ako zaista želite svoju ženu, odmah prekinite aferu i poradite na braku. Recite ženi da je volite i da vam nedostaje intimnost koju ste imali – odgovorila mu je Deidre.

