'Moja ljubavnica je ostavila supruga i djecu zbog mene, ali sada počinje sumnjati u našu vezu'

– Nakon godina čekanja da budemo zajedno, moja ljubavnica i ja napustili smo supružnike i uselili se u kuću kao par. No, sada se brinem da će popustiti pred emocionalnom ucjenom svog muža. Zbunjena je i nedostaju joj suprug i djeca – napisao je jedan muškarac za The Sun.

Zaljubio se u ovu ženu prije gotovo deset godina, nakon susreta na konferenciji. Imali su strastvenu aferu i znali su da žele biti zajedno, ali oboje su imali obitelji i nisu se mogli rastaviti. Iako su nekoliko puta pokušavali okončati odnos, uvijek su se vraćali jedno drugome.

– Mi smo srodne duše, s toliko toga zajedničkog i lude seksualne kemije. Često se seksamo i četiri puta u jednoj noći. Njezino najmlađe dijete prošle je godine otišlo od kuće i više nam nije bilo prepreka na putu. Dogovorili smo se reći supružnicima i zatražiti razvod. Moja žena je to prihvatila. Godinama nismo bili sretni niti smo se seksali. Međutim, muž moje ljubavnice nije je želio pustiti – nastavio je.

Žive zajedno tri mjeseca, ali on je neće ostaviti na miru. Stalno zove, pa čak i dolazi na njezin posao. Jednom je čekao dok se on ne odveze, a zatim pokucao na njihova vrata. Prošli tjedan ju je nagovorio da provede vrijeme s njim i djecom i svi su zajedno otišli na obrok. Kad se vratila, rekla je da se premišlja. Kaže da voli njega, ali i supruga, iako ne na seksualni način. On misli da mu se treba vratiti zbog svoje djece i njegovog mentalnog zdravlja.

– Zvuči kao da vaša ljubavnica tuđu sreću stavlja ispred svoje, možda iz osjećaja krivnje zbog afere, a možda nakon toliko godina sanjanja o odlasku kako bi bila s tobom, stvarnost se nije poklopila s njezinom fantazijom. Stvari bi mogle biti kompliciranije nego što je predvidjela. Vrijedi ponovno razgovarati s njom i pitati je li sigurna da je napravila pravi izbor. Ali ako ona inzistira da je povratak suprugu ispravan za nju, ne možete puno učiniti. Ne možete promijeniti njezine osjećaje, koliko god da je volite – odgovorila mu je Deidre.

