'Moja djevojka me ostavila jer kupujem seksi donje rublje ženama koje upoznam online'

- Moja me partnerica napustila nakon što me uhvatila kako na mreži razgovaram s drugim ženama. Poludjela je kada je otkrila da im kupujem seksi donje rublje u zamjenu za gole fotografije - napisao je jedan muškarac za The Sun.

Počeo se koristiti aplikacijama za spojeve prije 10 godina kada je bio oženjen sebičnom ženom koja je više brinula o svojoj karijeri nego o njemu. Napokon se odlučio rastati se od nje kada je dobio više samopouzdanja, a onda je upoznao novu djevojku preko kolege s posla.

- Tada je stiglo do karantene i nismo se mogli vidjeti. Naš razgovor i seksualni život su prestali. Očajnički sam želio razgovarati s bilo kim osim sa svojom djevojkom, pa sam ponovno otvorio račune za chat. Dok bi moja djevojka spavala, šuljao bih se kat niže u kući kako bih se zadovoljio dok bih gledao slike tih žena i ponekad poslao svoju sliku. Jedne noći me uhvatila. Bila je zgrožena i prekinula je sa mnom na licu mjesta - nastavio je.

- Nezainteresiranost bivše žene za vas i vaš brak utjecala je na vaše samopoštovanje. Da biste se osjećali bolje, tražite ove žene na mreži putem interneta. Pokažite svojoj djevojci da ste spremni promijeniti se zatvaranjem računa. Ako ona i dalje odbije pružiti još jednu priliku vašoj vezi, morat ćete krenuti dalje i učiti iz ovog iskustva - odgovorila mu je Deidre.

