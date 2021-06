'Moj zaručnik stalno odgađa naše vjenčanje pa sam našla novog ljubavnika'

- Moj zaručnik neprestano odbija odrediti datum našeg vjenčanja i to me gurnulo u zagrljaj drugog muškarca. Sada sam rastrgana između svoje obitelji i ljubavnika. Svog zaručnika sam upoznala prije 15 godina i zajedno imamo troje djece. Prije 12 godina smo se zaručili, ali još nismo imali vjenčanje - napisala je jedna žena za The Sun.

Nikad nije htjela imati veliko vjenčanje, samo je htjela da njihova veza bude službena i legalna za djecu. Kako je vrijeme prolazilo, počeli su se prepirati i uzimati jedno drugo zdravo za gotovo. Njihov je seksualni život prestao pa su se odlučili da se razdvoje.

- Upoznala sam novog muškarca i zabavljala se s njim. Kad je moj zaručnik to saznao, molio me da se vratim kući. Rekao mi je da je shvatio koliko me voli i obećao da ćemo se napokon vjenčati. Prošle godine sam se vratila svom zaručniku i stvari su bile dobre, čak smo i imali dobar seks - nastavila je.

No, šest mjeseci kasnije stvari su opet krenule nizbrdo. Svako spominjanje datuma vjenčanja vodi do svađa i brzo su prestali imati seks. Ne žele uopće provoditi vrijeme zajedno pa se počela ponovno viđati sa svojim ljubavnikom.

- Razumljivo je da ste svoje probleme potražili u vezi s drugim muškarcem, ali znate da to neće potrajati. Ovdje se više ne radi o braku. Radi se o odluci želite li biti zajedno i što je najbolje za vašu djecu. Ako želite riješiti stvari, morate pravilno komunicirati i raditi na vezi. Morate mu reći da je vitalno da se osjećate voljeno i njegovano, a on mora biti iskren zbog toga što se nikada nije želio oženiti s vama - odgovorila joj je Deidre.

