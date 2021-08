'Moj suprug prevario me bezbroj puta, ali najviše me smeta kad stvori emocionalnu povezanost'

- Moj suprug me varao s eskort damama i mnogim drugim ženama tijekom šest godina našeg braka. No, njegova posljednja afera u kojoj je stvorio emocionalnu povezanost me najviše boli - napisala je jedna žena za The Sun.

Nedugo nakon što su se vjenčali, pronašla je njegove profile na stranicama za upoznavanje i za seks, gdje je tražio ‘prijatelje s povlasticama, te poruke raznih žena s kojima se nalazio. Kada ga je upitala za to, rekao joj je da su samo prijatelji te da ju nije prevario.

- Neko vrijeme su stvari bile bolje. Sada imamo dvoje djece i oboje imamo stalne poslove, pa priznajem da nema puno vremena za nas. Jedan dan sam ga zamolila da ostane kod kuće s našom bolesnom kćeri. Bio je mrzovoljan zbog toga, a nedugo nakon toga mi je stigla njegova poruka koja je glasila: “Oprosti, dušo, ne mogu pripremiti ručak. Moram paziti na svoje dijete.” Očigledno to nije bilo za mene - nastavila je.

Bila je bijesna i otišla do supruga kako bi se suočila s njime. Provjerila mu je mobitel te otkrila da se još uvijek nalazi s istom ženom te da joj govori o njihovim bračnim problemima i njegovim dugovima.

- Osjećam da je naš brak bio lažan. Želim ga popraviti, ali nisam sigurna kako ga mogu natjerati da ostane vjeran. Preklinje me da mu dam još jednu šansu, ali ne znam što učiniti - napisala je.

- Ne može samo reći oprosti i očekivati ​​da će se vaša veza nastaviti kao prije. I ne možete stalno progledati mu kroz prste kad vas prevari. Trebate shvatiti zašto vara. Jedna afera signalizira da nešto nije u redu s vezom, ali nekoliko njih ukazuje na probleme unutar pojedinca. Morate odvojiti vrijeme jedno za drugo i sjetiti se zašto ste par. Spojevi i vikendi bez djece mogu vam pomoći - odgovorila joj je Deidre.

