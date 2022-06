'Moj suprug još uvijek je očaran svojom bivšom djevojkom, čak i nakon što je prošlo 16 godina od njihove veze'

– S mužem sam u braku sedam godina, ali sam s njim ukupno 16 godina. Tijekom svih ovih godina, s bivšom ženom mog muža bilo je užasno nositi se. Stalno ga zove, šalje mu poruke i ponaša se kao da ja ne postojim. Imaju i zajedničku kćer, koja ima 29 godina i udata je – napisala je jedna žena za Mirror.

Njezin muž joj dopušta da to nastavi i prilično je prijateljski nastrojen s njom. Učinio joj je mnogo usluga po kući dok je njegova kći još tamo živjela. Tada se njegova bivša odselila dva sata i jedno vrijeme je bilo jako lijepo, ali onda su pozivi i slanje poruka počeli ispočetka.

– Sada ga je zamolila da dođe i okreči joj cijelu kuću i rekla da će mu platiti da to učini. Trebat će nekoliko vikenda da se završi, a on kaže da će se voziti tamo i doći kući navečer. Mislim da je ovo potpuno pogrešno i smiješno. Stvarno sam uznemirena zbog ovoga i pokušala sam s njim mirno razgovarati o tome – nastavila je.

– Zvuči kao da vam je bila trn u oku već 16 godina, ali u pravu ste kada kažete da je to zato što joj on to dopušta. Zvuči kao da je njegova bivša još uvijek jako ovisna o njemu, a možda je i on u određenoj mjeri emocionalno ovisan o njoj. Možda mu se sviđa što je ona u pozadini, ili se možda još uvijek bori s krivnjom zbog napuštanja obitelji. Trebate ga pitati zašto osjeća potrebu da joj bude toliko dostupan i objasniti kako se zbog toga osjećate kao njegova žena. Također, ova ovisnost vjerojatno je spriječila njegovu bivšu da krene naprijed u svom životu – odgovorila joj je Coleen Nolan.

