'Moj suprug ima sina za kojeg nisam znala: Trebam li ga ostaviti?'

Suprug i ja imali smo stvarno sve: dva zdrava i sretna sina, uspješan posao, svoju kuću, česta putovanja i uzbudljiv seksualni život. No sve se to uništilo kad sam slučajno otkrila njegovu tajnu - napisala je jedna žena u anonimnom pismu psihoterapeutkinji i The Sun kolumnistici, Deidre Sanders.

Naime, priča, kad je njegovu torbu za teretanu išla staviti na pranje, pronašla je nepoznati privjesak za ključeve. Na njemu je bila fotografija njenog supruga s nepoznatom novorođenom bebom, uz natpis ‘Tatina prva fotografija’.

Orgazam nije povezan samo sa seksom, evo kada ga još možete doživjeti:

- Kad je izašao iz tuša i našao me kako plačem, prvo je mislio da je netko preminuo, ali kad je vidio privjesak, problijedio je. Priznao mi je da je to njegov sin kojeg je dobio sa ženom s kojom je prije četiri godine proveo jednu noć. Pogledala sam mu mobitel i imao je na stotine fotografija sa sinom, a djetetova mama je žena koja ide s njim u teretanu - nastavila je.

Sa suprugom je, kaže, u braku već 22 godine i želi prijeći preko ovoga, ali ne zna kako. Rekao joj je i da je sina vidio samo tri puta, a da mu ostale fotografije šalje njegova mama, no teško joj je sve to prihvatiti.

- Naredni period vam neće biti lagan, ali najgore je prošlo - odgovorila joj je Deidre koja kaže da mnogi parovi u takvim situacijama shvate da bi previše toga mogli izgubiti, pa rade na svom odnosu koji postane još bolji.

Trebat će, kaže, proći dosta vremena da se vrati povjerenje, ali možda on govori istinu i stvarno je to bio seks za jednu noć.

- Sad oboje trebate pronaći način kako prihvatiti to dijete koje nije ništa skrivilo i upoznati ga s braćom - odgovorila je Deidre.

Bradonje, pozor! Istraživanje je pokazalo da je ženama najprivlačnija trodnevna brada