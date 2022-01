'Moj suprug ima aferu sa svojom mlađom asistenticom, ali ne mogu ga ostaviti zbog sina'

– Moj suprug sigurno misli da sam slijepa ili glupa jer ni ne pokušava sakriti činjenicu da spava sa svojom 23-godišnjom asistenticom. Ušao je s njezinim ružem razmazanim po licu, a ja sam pronašla njezine gaćice u džepu njegovih hlača – napisala je jedna žena za psihoterapeutkinju Deidre.

U braku su osam godina, ali on nikada nije bio tako sjajan kao partner. Cijelu njihovu vezu je ona bila ta koja je kuhala, čistila i pospremala za njim, a on se nikad nije ponudio pomoći. Čak je i spavaćoj sobi sebičan te rade samo ono u čemu on uživa, poze koje on voli, a seks je gotov čim on postigne orgazam.

Sedam mjesta gdje svaka žena želi da je ljubite, a ni jedno nisu - usne!

– U naših 12 zajedničkih godina nije me niti jednom doveo do orgazma - ne zato što ne može, već zato što nije pokušao. Jednostavno je lijen, ali sve to trpim jer je on duhovit, šarmantan i sjajan tata našem sedmogodišnjem sinu. Međutim, u posljednje vrijeme postalo je još neugodnije biti u njegovoj blizini. Stalno kritizira kako izgledam i kako radim stvari – nastavila je.

Sve je dobilo smisla kada je pronašla nepoznate tange u džepu njegovih hlača dok je prala rublje. Nije ni bila toliko iznenađena jer je on u svojoj mladosti bio veoma razuzdan i znao je da može imati bilo koju djevojku koju želi i pretpostavlja da se ništa nije promijenilo. Još mu nije rekla da zna istinu. Želi otići, ali ne želi otežavati stvari njihovom sinu.

– Djeca su intuitivnija nego što mislimo. Vrlo lako mogu prepoznati napetost u obitelji, a to može oštetiti njihov emocionalni razvoj. No, vaše mentalno zdravlje jednako je važno kao i zdravlje vašeg sina. Recite svom mužu što ste pronašli. Recite da je jasno da nijedno od vas više nije sretno i da bi rastava bila najbolja za sve vas – odgovorila joj je stručnjakinja.

Otkrila da je dečko vara zbog jednog detalja na fotografiji: 'Zaboravio je na naočale..'