'Moj muž se uopće ne želi seksati sa mnom, a ja se trudim na sve načine'

Otkada smo se vjenčali moj suprug se uopće ne želi seksati sa mnom. Kaže da možda nismo seksualno kompatibilni, a ja se osjećam tako usamljeno i nevoljeno. U braku smo samo osam mjeseci i još smo vrlo mladi. Prije nego što smo se vjenčali, nismo živjeli skupa i seksualni život nam je bio odličan, no sada je sve potpuno drugačije. Ja se trudim na sve načine, ali ništa ne funkcionira - napisala je jedna žena za The Sun.

Prije braka bili su puni strasti i imali bi seks čak dva puta dnevno. No, sada je već prošlo nekoliko mjeseci otkad su izmjenjivali nježnosti. Ona se trudi na sve načine, kupuje seksi donje rublje, pa čak i seks igračke, ali on uopće ne reagira na ništa od toga. Ne želi biti u braku bez ikakvih seksualnih odnosa i strah ju je da on ima nekih problema i da će ju s vremenom prevariti.

- Uobičajeno je da se parovi manje seksaju nakon što počnu živjeti zajedno. No, vi niste dugo u braku, a vaš seksualni život se značajno promijenio tako da očito postoji problem. Trebate razgovarati s njim i pritom budite nježni i blagi, jer postoji mogućnost i da je depresivan ili da pati od stresa. No, možda samo osjeća da postoji problem u vašoj vezi, pa ga zamolite da bude iskren kako biste mogli zajedno riješiti ovaj problem - odgovorila joj je Deidre.

