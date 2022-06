'Moj muž pobjesnio je na mene nakon što sam našla poruke s drugom ženom u njegovom mobitelu'

- Suprug i ja smo u braku 30 godina i on se nedavno počeo ponašati vrlo čudno. Prije nekoliko tjedana rekao je da je bio na poslovnom putu, no njuškajući po njegovom sakou, našla sam račun s datumom kada je trebao biti na putu, i saznala sam da je platio večeru za dvoje. Nisam imala mira pa sam dok je on spavao pregledala i njegov mobitel, a u njemu sam pronašla seksualne poruke s drugom ženom. Odmah sam ga pitala za to, no on se, umjesto da se ispriča i objasni mi sve, počeo derati i optužio me da mu narušavam privatnost - napisala je jedna žena za The Sun.

Rekla je i da je u jednoj poruci napisao da je mislio na tu ženu cijelu noć i da, kada dođe u posjet, želi s njom provesti noć. Neke od poruka su i vrlo slikovito opisivale što bi joj želio raditi u krevetu. U porukama je bilo vidljivo da su stalno u kontaktu i da se vrlo često viđaju, a nju boli što on nekome drugome pridaje toliko pažnje.

- Znam da će sada izbrisati poruke da ih ja ne mogu vidjeti, a kasnije će joj se opet javiti i zvati ju na spoj. Inače je pun ljubavi prema meni i mislim da s ovom ženom želi samo seks, ali se bojim razgovarati s njim jer će opet vikati na mene i nazvati me ljubomornom - nastavila je.

- Vikanje na vas zbog njuškanja i optužbe da mu narušavate privatnost, samo su pokušaji odvraćanja pažnje od njega. No, morate ponovno razgovarati s njim kako biste razumjeli zašto mu niste dovoljni. Pronađite miran trenutak i objasnite mu da vas ova situacija izjeda. Ako imate lijep brak i dobar seksualni život, što je pošlo po zlu? Što mu znači ta žena i što zapravo želi od nje? Važno je kako je saznati kako se on osjeća u vezi svega, kako biste vi znali ima li se smisla truditi oko braka - odgovorila joj je Deidre.

