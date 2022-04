'Moj ljubavnik obećao je da će napustiti svoju suprugu, ali sad obnavljaju svoje zavjete'

– Zašto ljudi misle da je u redu obećati nešto, a napraviti sasvim suprotno? Moj ljubavnik mi je prije mnogo godina rekao da će napustiti svoju ženu, ali se on još uvijek igra sretne obitelji. U vezi smo tri godine nakon što je slučajni sastanak doveo do kave i razgovora – napisala je jedna žena za The Sun.

Hodali su oko šest mjeseci, a on je uvijek ostao spavati kod nje, prije nego što je shvatila da je oženjen. Kad ga je pitala za to, molio ju je da mu oprosti. Rekao je da je oduvijek znao da želi biti s njom, ali želio je prvo reći svojoj ženi da odlazi.

– Obećao je da će to učiniti u roku od mjesec dana, pa sam pristala pričekati. Mjesec se pretvorio u dva. Onda je bio kraj ljeta. Onda je bilo nakon Božića, u Novoj godini… Onda je došla pandemija. Rekao je da tada nije mogao otići jer je anksioznost njegove supruge bila na vrhuncu. No, prošli mjesec bila sam na satu joge i shvatila da je žena pored mene supruga mog ljubavnika – nastavila je.

Bila je prijateljska i topla, nimalo nalik na "hladnu i zlobnu" osobu o kojoj joj je pričao njezin ljubavnik. Spomenula je da se nada da će se oporaviti prije rujna jer suprug i ona planiraju – obnoviti zavjete.

– Nisam mogla vjerovati što sam čula. To se nije slagalo s pričom koju mi ​​je moj ljubavnik ispričao. Sada se osjećam kao budala. Kako da mu kažem da mu je ovo doista posljednja prilika? Ili će ostaviti ženu ili će izgubiti mene – zaključila je.

– Ovo je užasna situacija za biti. Prodana vam je priča i stalno su vas uvjeravali da će to postati stvarnost, ali ovaj muškarac je totalni lažnjak i jednostavno vas navlači. Usporite i razmislite što stvarno želite. Hoćete li moći vjerovati nekome tko je toliko puta lagao i vama i svojoj ženi? Razgovaranje o svemu ovome sa savjetnikom moglo bi vam pomoći da to riješite – odgovorila joj je Deidre.

