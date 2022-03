'Moj ljubavnik mi je rekao da želi dijete sa mnom, a sada me blokirao na svemu'

– Moj oženjeni ljubavnik mi je rekao da želi da imamo dijete kako bi zauvijek imao pola mene, ali to je bila laž. Imam 32 godine i nikad prije nisam imala dugotrajnu vezu, a on oma 40 godina te ženu i dvoje djece – napisala je jedna žena za The Sun.

Počeli su imati aferu prošle godine i rekao joj je da mu se sviđa od trenutka kada ju je ugledao. Oboje rade u bolnici te su se tijekom pandemije koronavirusa iznimno zbližili. Nakon mjesec dana afere, rekao joj je da će napustiti svoju ženu. No, dva dana kasnije je odustao, rekavši da ne može zbog svoje djece.

– Njegovo rješenje? Trebali bismo osnovati obitelj i tako bi on uvijek bio vezan za mene. Počeli smo biti neoprezni kada smo imali seks, ne bi koristili kondome i nije nas zanimalo jesam li ostala trudna. Zatim su ga premjestili u drugu bolnicu. Nisam ga toliko viđala, ali nenajavljeno bi se pojavio kod mene kao da nikad nije ni otišao – nastavila je.

Imali bi seks, a onda bi on samo otišao bez pozdrava. Osjeća se tako udaljeno od njega, a neki dan je otkrila da ju je blokirao na svim kanalima bez ikakvog objašnjenja ili pozdrava.

– Niste prvi i nećete biti posljednji koji će pasti na čari nekoga tko se nikada ne želi posvetiti samo jednoj osobi. Njegov govor o tome da ima dijete s vama je vjerojatno bio upravo ono što ste željeli čuti, da će biti uz vas, ali lažna obećanja samo su njegov ciničan način da vas zadrži. Kako on sada radi u drugoj bolnici, možete nastaviti dalje, a da ne naletite na njega. Ako se pojavi u vašem domu, cijenite sebe i recite mu da neobavezne veze nisu vaš stil - i gotovo je – odgovorila joj je Deidre.

