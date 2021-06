'Moj dečko želi da iniciram seks, ali me odbije svaki put kad to pokušam'

- Stalno se žali da nikad ne iniciram seks, ali kad god pokušam, moj me dečko odbije. Ne mogu pobijediti. On ima 29, ja 27 godina i zajedno smo posljednje dvije godine. Nedavno, baš kad smo završili sa seksom, požalio se da je uvijek na njemu da inicira seks - napisala je jedna djevojka za The Sun.

Sedam mjesta gdje svaka žena želi da je ljubite, a ni jedno nisu - usne!

Iako kaže da je on u pravu, tvrdi da je to zato što kad god pokuša inicirati seks, od njega dobije neki izgovor. Ponekad kaže da je preumoran ili mu je prevruće, ostale dane jednostavno ne želi. Sva ta odbijanja utječu na njezino samopouzdanje pa na kraju samo čeka da on inicira seks.

- Vaš vam partner daje mješovite signale, ali to možda i ne shvaća. Morate razgovarati s njim o tome zašto više ne inicirate seks, ali također zvuči kao da ste možda upali u seksualnu kolotečinu, sljedeći svaki put istu rutinu. Oboje biste trebali zapisati stvari koje biste željeli isprobati i staviti ih u staklenku. Naizmjenično biranje jednog znači da ćete oboje morati pokrenuti stvari - odgovorila joj je psihoterapeutkinja Deidre.

Žena (37) rodila desetorke! Oborila je svjetski rekord: