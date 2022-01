Mogu li sve žene postići više orgazama? Ovi će vas savjeti stručnjaka dovesti do tog cilja!

Dodir, užitak i orgazmi imaju hrpu zdravstvenih prednosti; uključujući jačanje imunološkog sustava, reguliranje ciklusa spavanja i ublažavanje tjeskobe i depresije, kaže seksualna edukatorica s portala PleasureMechanics.com Chris Rose.

Osim toga, dodaje ona, što više užitka osjetite, to tijelo postaje vještije u oslobađanju 'hormona sreće', a uz kemijske i hormonalne prednosti, višestruki orgazmi mogu dovesti i do emocionalnog oslobađanja i veće povezanosti s partnerom.

Zato je Rose ženama objasnila kako da svoje tijelo tome 'nauče':

1. Upravljate svojim emocijama

Orgazmi su najviše povezani s načinom na koji razmišljate, rekla je Rose, pa je upravljanje emocijama prvi korak na putu do njih,.

- Kada vam stav prema seksu i vlastitom zadovoljstvu bude potpuno pozitivan i kad nećete imati sram i druga ograničenja u glavi, dva ili više orgazama biti će normalna pojava - dodaje.

2. Usporite

Prosječnom muškarcu treba tri do sedam minuta da dođe do vrhunca, dok je prosječnoj ženi potrebno čak deset do 20 minuta. To je neusklađenost koju znanstvenici zovu pukotinom uzbuđenja (the arousal gap).

- Najbolji način da 'zatvorite tu pukotinu' je predigra koja vam omogućuje da krenete putem seksualnog uzbuđenja prije njega - kaže Rose.

Foto: Shuttershock

3. Dopustite mu da vas zadovolji

Većina je muškaraca velikodušna i voljna pružiti puno zadovoljstva svojoj partnerici. Oni vole kad žena uživa, no mnoge žene imaju problem prihvatiti toliko pažnje i prebaciti fokus na vlastito zadovoljstvo, objasnila je Rose.

- Želite li doživjeti uzbuđenje, dopustite si da budete zvijezda seksualnog iskustva. Ako imate nekih dilema, one mogu smanjiti učinak bilo kakve stimulacije, pa se samo prepustite - savjetuje.

4. Pomozite mu

Za većinu žena, partnerove ruke i usta su najbolji alati za pomoć do vrhunca, pa se pobrinite da on točno zna kako i gdje ih koristiti, kaže Rose.

- Pokažite mu gdje želite da vas dira, a zatim ga pustite da istražuje - rekla je.

5. Uzmite mali predah

Nakon prvog orgazma, odvojite trenutak ili dva da uživate u osjećaju prije nego ponovno počnete s uzbuđenjem; sljedeći orgazam možda bude samo nekoliko minuta kasnije, kaže Rose i poručuje da se usredotočite se na disanje.

- Kad smo seksualno uzbuđeni, dodaje, imamo tendenciju zadržavati dah ili disati plitko, a što više vježbate duboko disanje, više ćete se opuštati, povećati snagu i zadovoljstvo vašeg orgazma - dodala je.

Foto: Shuttershock

6. Usredotočite se na orgazmični snošaj

Većina žena ne doživljava orgazme samo zahvaljujući penetraciji, već zahvaljujući stimulaciji klitorisa, pojasnila je Rose, pa je to mnogima način na koji mogu doći do punog, višestrukog orgazma tijekom seksa.

7. Ostanite povezani

Dublji vaginalni orgazmi ovise o dubokom stanju oslobađanja i otpuštanja; osjećaju da ste na istoj valnoj duljini kao i partner.

- Održavanje kontakta očima s njim je vrlo intenzivno dok vas u isto vrijeme prisiljava da budete ranjivi i otvoreniji, a upravo to je ključ za dublja orgazmična iskustva. Nema ograničenja koliko orgazama žena može imati. Ako ne uspijete iz prvog pokušaja, ne brinite. Vježbanje je nešto u čemu oboje možete uživati - rekla je Rose za portal Shape.

