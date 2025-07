Mogli biste se iznenaditi: Koliko vremena treba proći između treninga i tuširanja?

Bilo da hodate tijekom vrućeg dana, idete u teretanu ili se znojite zbog teškog živčanog poremećaja, znoj na vašoj koži obavlja važan posao. "Znoj je neophodan za hlađenje kože. Žlijezde u koži koji prekriva površinu, a zatim isparava da bi nam snizio temperaturu. Znoj ima antibakterijska svojstva, a može čak i hidratizirati. Može koži dati sjaj zahvaljujući urei u sebi", rekla je dermatologinja dr. Claire Wolinsky.

"Znoj igra ključnu ulogu u održavanju zdrave kože. Ne samo da regulira temperaturu, već i ispire toksine", rekla je dermatologinja dr. Mini Amin. Dakle, kako je znoj uopće došao na tako loš glas? "Znoj ne smrdi, ali bakterije koje žive ispod pazuha i drugim osjetljivim područjima vole jesti ulje koje nastaje kada se znojimo, stvarajući nusproizvode koji su smrdljivi", objasnila je dermatologinja dr. Michelle Henry.

Kako piše HuffPost, Ispada da postoje dvije vrste znoja. Iako izgleda i osjeća se isto na vašoj koži, ekrini i apokrini znoja su vrlo različiti. Jedan doprinosi znatno većem "zagađenju zraka", u obliku tjelesnog mirisa. Kad vam je toliko vruće da se topite, to je ekrino. "Većinu znoja proizvode naše ekrine žlijezde, koje su raspoređene po koži, ali su koncentrirane na dlanovima, tabanima, čelu i pazuhu. Ekrini znoj sastoji se od vode i malih količina soli, proteina, uree i amonijaka", rekao je dermatolog dr. Hadley King.

Kada tjelesna temperatura poraste zbog toplog okruženja ili fizičke aktivnosti, autonomni živčani sustav signalizira ekrinim znojnim žlijezdama da proizvode znoj koji će ohladiti kožu i pomoći u snižavanju tjelesne temperature. Kada želite da se pod otvori i proguta vas, to je apokrino: "Većina znoja povezanog sa stresom potječe iz apokrinih žlijezda. Stres pokreće adrenalin, kortizol i druge hormone stresa, koji pokreću te posebne žlijezde znojnice", objasnio je dr. King.

One proizvode koncentriraniji sekret, bogatiji lipidima i proteinima, a nalaze se uglavnom na području pazuha, prepona i dojki. Ova vrsta znojenja češće je povezana s mirisom tijela, što se događa kada bakterije razgrađuju naš znoj na masne kiseline. Koliko brzo se onda trebate istuširati nakon znojenja da bi vaša koža bila što zdravija i svježijeg mirisa? Imate najviše sat vremena.

Bez obzira na to što je uzrokovalo vaše trenutačno vlažno stanje, sat otkucava svaki put kad se počnete znojiti. Zato dermatolozi preporučuju čišćenje čim prije. "Najbolje vrijeme za ispiranje nakon intenzivnog treninga je odmah nakon njega", rekao je dermatolog dr. Brendan Camp.

Koliko točno vremena imate? "Čišćenje je u roku od sat vremena nakon što se oznojite. Ako ne očistite kožu odmah nakon što se oznojite, bakterije će se pomiješati sa znojem i izazvati iritaciju, začepljene pore i neugodan miris", rekao je Amin. Ako se znojite dulje od sat vremena, cilj bi trebao biti da se otuširate što je prije moguće nakon što prestanete jer su bakterije već "na poslu".

I vaša odjeća igra ulogu- Dermatolog dr. Abrahem Kazemi istaknuo je da pretjerano znojenje može uzrokovati lakše lijepljenje odjeće za vježbanje od sintetičke tkanine na kožu. To je loše, rekao je, jer može blokirati pore, što dovodi do folikulitisa i akni na leđima. Što dulje čekate da se očistite, veća je vjerojatnost da će vam izbiti akne, osobito ako vam je koža već masna. "Dopuštanje nakupljanja znoja i sebuma je brz način da potaknete rast bakterija i gljivica na koži, što dovodi do gljivica koje stvarno vole znojna okruženja", rekla je Henry.

Ako ne možete doći pod tuš, evo nekoliko kratkoročnih rješenja. "Bezalkoholne maramice s micelarnom otopinom mogu biti korisne za čišćenje kože između tuširanja. Ako je koža sklona aknama, probajte maramice sa salicilnom kiselinom, hamamelisom ili glikolnom kiselinom", rekla je Wolinksy. A ako baš ne možete stići pod tuš, možete sa sobom ponijeti čistu novu odjeću. "Možete se presvući u komplet čiste, suhe odjeće da biste smanjili rizik od iritacije kože ili rasta mikroorganizama", rekao je Camp.

Zbog svih ovih priča možda sanjate o tome da nekoliko puta dnevno uskočite pod tuš. Ali polako, rekli su stručnjaci. "U toplom, vlažnom okruženju, često se mogu tolerirati do dva kratka tuša dnevno, posebno ako je voda mlaka, a ne vruća, i koristite blaga sredstva za čišćenje ili ih ne koristite uopće. Također, uvijek nanesite hidratantne kreme odmah nakon svakog tuša", rekao je King.

Budite oprezni s proizvodima koje koristite, rekla je Wolinksy. "Tražite sapune koji sadrže glicerin, ceramide i bilo koje druge hidratantne sastojke. Manje je vjerojatno da će oduzeti vlagu koži, pa su sigurniji za korištenje ako se više puta tuširate", objasnio je. Ako vas doista muči prekomjerno znojenje, slijedite ovaj Campov higijenski trik.

Ako vas zaista muči prekomjerno znojenje, slijedite ovaj Campov higijenski trik. "Razmislite o primjeni antiperspiranta na suhu kožu navečer umjesto ujutro. Kada se nanese navečer, antiperspiranti mogu djelovati učinkovitije na žlijezde znojnice nego tijekom dana", objasnio je. Ako stvari postanu previše vlažne, predložio je posjet certificiranom dermatologu. "Oni mogu pružiti procjenu i liječenje prekomjernog znojenja, stanja koje se naziva hiperhidroza", zaključio je.