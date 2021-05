Mnogi misle da nije zdrav, ali evo koje sve benefite za zdravlje ima krumpir

Krumpir je u današnje vrijeme dobio lošu reputaciju. Nekad je bio osnovna namirnica prehrane mnogih zemalja, no posljednjih godina je označen kao nezdrava namirnica koju je najbolje izbjegavati. Jedenje previše bilo koje skupine hrane nije zdravo, a neka istraživanja sugeriraju da bi jedenje previše proizvoda od krumpira moglo biti povezano s višim krvnim tlakom.

No, obično način na koji pripremamo i konzumiramo krumpir uzrokuje negativne učinke. Zapravo, krumpir sadrži puno vitamina i drugih hranjivih sastojaka koji su važni za zdravlje. Evo pet razloga zašto je krumpir dobar za vas, kako su objasnili stručnjaci za Metro.

Vitamin C

Ljudi vitamin C obično povezuju s narančama i agrumima. No, važan izvor vitamina C u prehrani većinu 20. stoljeća zapravo je dolazio iz krumpira. U prosjeku nam mali (150 g) krumpira osigurava oko 15 posto dnevnog vitamina C. Vitamin C važan je, ne samo što podržava imunološku funkciju i sadrži antioksidanse, već ima i bitnu ulogu u stvaranju vezivnog tkiva, što pomaže našim zglobovima i čuva zdravlje zubi.

Vitamin B6

Pomaže preko 100 enzima u tijelu da pravilno funkcioniraju, omogućavajući im razgradnju bjelančevina, proces koji je ključan za dobar rad živaca. To je možda i razlog zašto je vitamin B6 povezan s dobrim mentalnim zdravljem. Tipično, mali krumpir sadržavat će oko četvrtine preporučenog dnevnog unosa B6 za odrasle.

Kalij

Sadržaj kalija u našim stanicama važan je za regulaciju električne signalizacije u mišićima i živcima. Dakle, ako kalij postane previsok ili nizak, može zaustaviti naše srce. Pečeni i prženi krumpir sadrži veću razinu kalija od kuhanog ili pire krumpira. To je zato što prokuhavanje krumpira narezanog na kockice može prouzročiti da oko polovice kalija iscuri u vodu.

Kolin

Kolin je mali spoj koji se veže za masnoću da bi stvorio fosfolipide, građevne elemente staničnih stijenki, kao i neurotransmiter acetilkolin (koji nam pomaže u skupljanju mišića, širenju krvnih žila i usporavanju rada srca). Krumpir sadrži drugu najvišu razinu kolina, pored hrane bogate proteinima poput mesa i soje. Od vitalne je važnosti unositi dovoljno kolina jer je to neophodno za zdrav mozak, živce i mišiće. Krumpir sadrži oko 10 posto dnevnih potreba osobe za kolinom.

Dobar za želudac

Kuhanje i hlađenje krumpira prije nego što ga pojede omogućuje stvaranje otpornog škroba. Ovaj zdravi škrob pomaže našem tijelu na mnogo načina, uključujući i djelovanje kao prebiotik. Oni stvaraju masne kiseline koje hrane naša crijeva i održavaju ih zdravima. Masne kiseline također mogu na dobar način izmijeniti naš metabolizam, pomažući u snižavanju razine masnoće i šećera u krvi.

