Mjesta molitve, mira i čuda: Ovo su najpoznatija marijanska svetišta u Hrvatskoj

Hrvatska se može pohvaliti bogatom tradicijom marijanske pobožnosti, a brojna svetišta diljem zemlje stoljećima privlače hodočasnike iz svih krajeva, posebice na blagdan Velike Gospe. Ona nisu samo mjesta molitve, nego i važna kulturna i povijesna središta, koja čuvaju identitet i vjeru generacija.
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Marija Bistrica u Hrvatskom zagorju najpoznatije je nacionalno marijansko svetište. U Bazilici Majke Božje Bistričke čuva se čudotvorni kip crne Bogorodice iz 15. stoljeća, a godišnje ga posjećuju deseci tisuća vjernika, osobito na Veliku Gospu i Bistričko proštenje. Hodočasnici onamo često dolaze pješice, prelazeći desetke kilometara kako bi zahvalili ili zamolili zagovor Majke Božje.
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Trsat kod Rijeke, često se naziva i hrvatskim Nazaretom. Svetište Majke Božje Trsatske nalazi se na brežuljku iznad grada, a u crkvi se čuva čudotvorna slika Bogorodice koju je, prema predaji, tamošnjim vjernicima poslao papa Urban V. Trsat je i poznato odredište zavjetnih hodočašća, a njegova bogata povijest prožeta je franjevačkom duhovnošću.
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Aljmaš, svetište Gospe od Utočišta, smješteno je uz obalu Dunava. Posebno je poznato po čudesnom kipu Gospe koji je tijekom godina više puta premještan, a tijekom Domovinskog rata kip je spašen iz spaljene crkve. Novoizgrađeno svetište, s modernom crkvom i prostranim okolišem, mjesto je susreta i molitve tisuća vjernika.
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Sinj je središte pobožnosti Gospi Sinjskoj, čiji se kip štuje od 1715., kada je, prema vjerovanju, njezin zagovor spasio grad od turske opsade. Sinjska alka i blagdan Velike Gospe neraskidivo su povezani u lokalnoj tradiciji. Grad u tim danima postaje središte vjere i ponosa, privlačeći ne samo hodočasnike nego i ljubitelje kulturne baštine.
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Remete u Zagrebu, svetište Majke Božje Remetske, jedno je od najstarijih u Hrvatskoj. Njegova povijest seže u 13. stoljeće, a poznato je po čudesnim uslišanjima i kao mjesto tihe molitve. Okruženo zelenilom, ovo svetište pruža mirno utočište od gradske vreve.
Foto: ''
Voćin, svetište Gospe Voćinske, mjesto je duboke duhovne i povijesne simbolike. Crkva je više puta stradala, posljednji put u Domovinskom ratu, no hodočašća nikada nisu prestala. Danas obnovljeno svetište nosi snažnu poruku vjere, strpljenja i zajedništva.
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
