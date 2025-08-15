Mjesta molitve, mira i čuda: Ovo su najpoznatija marijanska svetišta u Hrvatskoj
Hrvatska se može pohvaliti bogatom tradicijom marijanske pobožnosti, a brojna svetišta diljem zemlje stoljećima privlače hodočasnike iz svih krajeva, posebice na blagdan Velike Gospe. Ona nisu samo mjesta molitve, nego i važna kulturna i povijesna središta, koja čuvaju identitet i vjeru generacija.
Marija Bistrica u Hrvatskom zagorju najpoznatije je nacionalno marijansko svetište. U Bazilici Majke Božje Bistričke čuva se čudotvorni kip crne Bogorodice iz 15. stoljeća, a godišnje ga posjećuju deseci tisuća vjernika, osobito na Veliku Gospu i Bistričko proštenje. Hodočasnici onamo često dolaze pješice, prelazeći desetke kilometara kako bi zahvalili ili zamolili zagovor Majke Božje.
Trsat kod Rijeke, često se naziva i hrvatskim Nazaretom. Svetište Majke Božje Trsatske nalazi se na brežuljku iznad grada, a u crkvi se čuva čudotvorna slika Bogorodice koju je, prema predaji, tamošnjim vjernicima poslao papa Urban V. Trsat je i poznato odredište zavjetnih hodočašća, a njegova bogata povijest prožeta je franjevačkom duhovnošću.
Aljmaš, svetište Gospe od Utočišta, smješteno je uz obalu Dunava. Posebno je poznato po čudesnom kipu Gospe koji je tijekom godina više puta premještan, a tijekom Domovinskog rata kip je spašen iz spaljene crkve. Novoizgrađeno svetište, s modernom crkvom i prostranim okolišem, mjesto je susreta i molitve tisuća vjernika.
Sinj je središte pobožnosti Gospi Sinjskoj, čiji se kip štuje od 1715., kada je, prema vjerovanju, njezin zagovor spasio grad od turske opsade. Sinjska alka i blagdan Velike Gospe neraskidivo su povezani u lokalnoj tradiciji. Grad u tim danima postaje središte vjere i ponosa, privlačeći ne samo hodočasnike nego i ljubitelje kulturne baštine.
Remete u Zagrebu, svetište Majke Božje Remetske, jedno je od najstarijih u Hrvatskoj. Njegova povijest seže u 13. stoljeće, a poznato je po čudesnim uslišanjima i kao mjesto tihe molitve. Okruženo zelenilom, ovo svetište pruža mirno utočište od gradske vreve.
Voćin, svetište Gospe Voćinske, mjesto je duboke duhovne i povijesne simbolike. Crkva je više puta stradala, posljednji put u Domovinskom ratu, no hodočašća nikada nisu prestala. Danas obnovljeno svetište nosi snažnu poruku vjere, strpljenja i zajedništva.