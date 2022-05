'Mislio sam da je moja cura "ona prava", a onda sam shvatio da je još djevica...'

Žena s kojom izlazim i koju sam upoznao preko dejting aplikacije mogla bi biti 'ona prava', no čini mi se da želi da se oženimo prije nego što imamo spolni odnos. Meni je 31 godina i od tinejdžerskih godina sam seksualno aktivan, a njoj je 27 godina i izgleda da uopće nema seksualnog iskustva, napisao je muškarac anonimno za The Sun.

Bili su, kaže, na nekoliko spojeva, a na drugom su spoju otišli u njezin stan i tamo se ljubili i mazili, no to je bilo to. Razgovarali su o budućnosti i o obostranim planovima da se vjenčaju i skrase, a složili su se da prije vjenčanja ni on ni ona ne žele djecu.

– Prije nego što sam otišao, rekla je: “Ja sam još djevica. Možda bi ti trebao naći neku koja nije. Možda je to bolje za tebe.”

Bio sam zapanjen i prvo sam pomislio zašto netko bez iskustva u seksu uopće traži partnere na dejting stranicama . Ipak, sviđa mi se i od tad se nismo prestali viđati i želim tako nastaviti ali pitam se, koliko bi dugo ona mogla tražiti da čekam na seks? – napisao je terapeutkinji.

– Ona želi izlaziti i skrasiti se, baš kao i vi. Zašto ne bi koristila stranicu za upoznavanje? Nije sve u seksu. Ona vam se sviđa pa ako isto osjećate i ako ste oboje ozbiljni, zašto ne biste pričekali sa seksom? Opet se nađite s njom i iskreno razgovarajte. Zatim odlučite jeste li spremni čekati na seks onoliko dugo koliko ona želi... – odgovorila mu je Deidre.

