Mesna dijeta: Zašto je tako popularna i što o njoj misle liječnici?

Iako će se nekima želudac okrenuti i od same pomisli da za doručak, ručak i večeru jedu odrezak, jaja i maslac, nova hit mesna dijeta pod hashtagom #carnivorediet ima na milijune fanova, a mnogi tvrde da je riječ o poboljšanoj verziji keto dijete. Ipak, ako vas meso i privlači, vjerojatno ćete od nje odustati kada naiđete na popis stanja koje izaziva ova mesožderska dijeta; između ostalog nadutost, žgaravicu, probavne smetnje, želučane tegobe i proljev). Iako postoje blaže i strože verzije, začetnik dijete ortopedski kirurg Shawn Baker predlaže uživanje u širokoj paleti proteina (od uobičajenih pilećih krilaca i rebarca do manje poznatih organa životinja poput srca i jetrica), kao i uživanje proteinskim nusproizvodima (jaja, slanina i mliječni proizvodi s niskim udjelom laktoze, poput maslaca). U ovoj su dijeti zabranjeni povrće, voće, cjelovite žitarice, orašasti plodovi, sjemenke, biljna ulja, šećer i alkohol, a Baker tvrdi da liječi sve moguće bolesti; od lajmske bolesti, do multiple skleroze. Najčešće se koristi za mršavljenje, a internet je pun fotografija prije i poslije i video zapisa o transformaciji koji detaljno opisuju prednosti i nedostatke ovog restriktivnog plana prehrane.

No je li ijedna od tih tvrdnji istinita? "Ova dijeta nema nikakve koristi za organizam, a može mu štetiti", rekla je dijetetičarka Sue-Ellen Anderson Haynes za HuffPost, a kao jedan od najočitijih nedostataka dijete navodi manjak, tj. ne postojanje vlakana. "Meso ne sadrži vlakna, a prehrana koja se sastoji isključivo od mesa za početak može uzrokovati ozbiljne crijevne probleme jer vlakna apsorbiraju vodu, povećavaju stolicu i djeluju kao izvor goriva za korisne bakterije u crijevima."

Da ova dijeta može imati ozbiljne zdravstvene posljedice smatra i gastroenterolog dr. Deepinder Goyal. “Bez vlakana dolazi do promjena u crijevnoj mikrobioti, zatvora, povećanog rizika od divertikuloze i divertikulitisa”, objasnio je, a prehrana bez voća i povrća vjerojatno će dovesti i do nedostataka nekih vitamina, možda čak i skorbuta. "Dodajte tu i povećanu razinu kolesterola iz zasićenih masnoća, posebno za one koji obilno konzumiraju crveno meso, i imate veći rizik od moždanog i srčanog udara", kaže liječnik. "Pomalo je ironično da su neki od potencijalnih dugoročnih učinaka ove dijete isti simptomi koje ljudi pokušavaju izbjeći tako što su uopće krenuli s njom", rekao je Welshans. “To govori da je najbolja dijeta ona s najviše raznolikosti.”

"Mršavljenje je glavna ideja ove dijete, a oni koji je iskušaju kažu kako gube samo salo. Dok je dijeta s niskim udjelom ugljikohidrata trenutno popularna u svrhu povećanja sposobnosti tijela da metabolizira masnoće, ugljikohidrati su prirodno preferirani izvor goriva za mozak i rad mišića,” rekao je Goyal. “Kada izbacimo ugljikohidrate, pada razina inzulina , zbog čega se naše tijelo rješava važnih elektrolita poput natrija, kalija i magnezija, što uzrokuje glavobolju, vrtoglavicu i grčeve u mišićima. Tijekom razdoblja fizičkog napora, performanse nam mogu biti ugrožene, vrijeme oporavka bit će dulje, a rizik od ozljeda je veći”, objašnjava.

“Svaka dijeta koja ima za cilj izbacivanje jedne cijele skupine namirnica smatra se restriktivnom. Ograničenje u nama stvara napetost koja se često vraća u epizodama prejedanja nekada zabranjenom hranom. A tada se možemo osjećati kao da nismo uspjeli i doživjeti pad u fizičkom i emocionalnom smislu", slažu se stručnjaci i objašnjavaju kako nijedna kontrolirana studija ne podupire tvrdnje da isključivo mesna prehrana umanjuje bol, liječi depresiju ili ublažava bilo kakve tegobe; a sigurno je da može napraviti 'kaos' u organizmu!

Mama 18-mjesečno dijete hrani crvima: 'Prepuni su proteina, a jede cijele pečene i usitnjene'