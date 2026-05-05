Merkur i Pluton donose komunikacijski pakao, čuvajte se svađa! Ipak, ova tri znaka čeka novac i preokret sudbine
Utorak donosi dan podijeljen na dva dijela - jutro ispunjeno napetošću i potencijalnim sukobima, dok poslijepodne otvara vrata bistrijim mislima, boljoj suradnji i rješavanju problema. Kako piše Astrology Cafe, ključ uspjeha leži u strpljenju i izbjegavanju ishitrenih odluka.
Ovan: Iako se osjećate energično i spremno za akciju, pripazite da vas impulzivnost ne odvede u krivi smjer, pogotovo na poslu. Jutro može donijeti nesporazume u komunikaciji, stoga izbjegavajte nametanje svojih stavova. Poslijepodne donosi jasnoću, što će vam omogućiti da riješite problem koji vas dugo muči i vodite otvoren razgovor s voljenom osobom koji će razbistriti situaciju.
Bik: Vaša tvrdoglavost danas bi mogla biti izražena jer Merkur u vašem znaku stvara opsesivne misli o jednoj ideji. Izbjegavajte tjerati druge da se slože s vama. Bit ćete u centru pažnje, a dan je povoljan za pregovore o financijama, no konačne odluke i potpisivanje ugovora odgodite za kasnije. U ljubavi vas očekuje osjećaj sigurnosti, a večer je idealna za jačanje veze kroz iskren razgovor.
Blizanci: Vaša komunikativnost bit će na testu. Iako ste po prirodi vješti s riječima, prijepodne može donijeti napetost i nesporazume, osobito u poslovnim pregovorima. Mogli biste se fokusirati na neku skrivenu temu ili problem. Ipak, Venera u vašem znaku čini vas neodoljivima, a poslijepodne donosi priliku da svojim šarmom i inovativnim idejama okrenete situaciju u svoju korist.
Rak: Emocije su vam pojačane, a fokus je na obitelji i domu. Mogući su manji sukobi na poslu, pa se pokušajte držati po strani. Za vas ovaj dan označava početak sretnijeg razdoblja, s naglaskom na postizanje mira u obitelji i rješavanje starih imovinskih pitanja. U ljubavi vas, nakon jutarnje osjetljivosti, očekuje topao i nježan dan ispunjen razumijevanjem.
Lav: Strastveni ste i puni energije, no pripazite da ne uđete u sukob s autoritetima poput šefova ili roditelja. Timski rad može biti napet, stoga se usmjerite na kreativne projekte gdje možete zasjati bez tuđeg odobrenja. Poslijepodne vaša samouvjerenost dolazi do izražaja, a u ljubavi vas čeka pozitivno iznenađenje koje će vam vratiti osmijeh na lice.
Djevica: Vaša analitičnost mogla bi se ujutro pretvoriti u pretjeranu brigu i fokus na detalje, zbog čega biste mogli izgubiti iz vida širu sliku. No, vaša marljivost i organiziranost donose rezultate. Poslijepodne je idealno za rješavanje poslovnih obaveza, a zvijezde najavljuju da vaš trud konačno dolazi na naplatu kroz priliku za veću zaradu i dugoročnu stabilnost.
Vaga: Odnosi su u prvom planu i bit ćete vrlo zapaženi. Jutro može donijeti neodlučnost ili napetost u obiteljskim i ljubavnim relacijama, osobito ako se pojave pitanja kontrole ili financija. Ne dopustite da vas frustracije izbace iz takta. Poslijepodne iskoristite svoje diplomatske vještine za pregovore i iskrene razgovore koji mogu dovesti do važnih odluka.
Škorpion: Vaša poznata intenzivnost danas može stvoriti napetost, stoga pokušajte ne biti previše direktni u komunikaciji. Intuicija vam je izrazito naglašena i može vam pomoći da donesete ispravnu poslovnu odluku. U ljubavi, nakon jutarnjih emotivnih turbulencija, večernji sati donose priliku za mir i dublje povezivanje s partnerom.
Strijelac: Osjećate nemir i snažnu želju za promjenom. Pripazite da jutarnja ljubomora ili nestrpljivost ne utječu na vaše odnose. Ovo nije dobar dan za ishitrene financijske odluke. Poslijepodne donosi val optimizma i energije, idealan za planiranje novih projekata ili putovanja te rješavanje problema s partnerom.
Jarac: Ambicija vam je na vrhuncu i fokusirani ste na karijeru. Iako jutro može donijeti mentalni umor ili osjećaj neizvjesnosti, vaša upornost se isplati. Poslijepodne je savršeno za napraviti važan korak naprijed na poslu. Nebo nagrađuje vašu dobrotu i trud, a mogući su ozbiljni novčani dobici ili rješavanje pravnih pitanja u vašu korist. U ljubavi je potrebna strpljivost.
Vodenjak: Nakon stresnog jutra, koje može donijeti pritisak na poslu ili napetost u obitelji, poslijepodne se okreće u vašu korist. Kreativnost vam dolazi do izražaja, a druženje i suradnja s drugima donose nove prilike. Podrška prijatelja ili partnera ojačat će vašu emocionalnu stabilnost. Iskoristite dan za nove ideje jer nemate razloga za brigu.
Ribe: Vaša osjetljivost je izražena i lako upijate tuđe energije, stoga se klonite negativnih ljudi i situacija. Jutro može donijeti zbunjenost ili nesporazume, osobito u komunikaciji. Vjerujte svojoj intuiciji. Poslijepodne donosi emocionalnu jasnoću i samopouzdanje, a dan je savršen za uživanje s partnerom i jačanje veze. Moguće je i lijepo iznenađenje u ljubavi.