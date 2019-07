Mehaničar (43) ostao bez ruke zbog ugriza pasa: 'Čuo sam kako mi pucaju kosti i kako mi jedu meso'

Brendan (43) je prije dva tjedna radio na nečijem imanju kada su ga, kako tvrdi, iz čista mira napali veliki psi teški oko 50 kilograma. U bolnici su mu amputirali desnu ruku, a ima i ogrebotine na licu, otiske ugriza na lijevoj ruci, obrazu i vratu. Brendan je radio i nije ni shvatio da su psi oko njega, sve dok ga nisu napali. Vlasnik imanja je u tom trenutku bio nešto dalje u kući i nije čuo što se događa.

"Jedan pas je pvo samo gledao u mene i lajao, a potom je krenuo prema meni. Nisam previše razmišljao. Rekao sam mu da se makne i nastavio raditi. Sve je bilo dobro dok se nije odjednom pojavio, napao me i zgrabio me za rame. Dok sam ga se pokušavao riješiti, napao me i drugi pas i onda sam shvatio što se događa. Vrlo brzo su me srušili na zemlju i morao sam se boriti. Jedan je krenuo prema licu, a htio me je ugristi i za grlo, ali sam ga primio za ogrlicu i udaljio pa je krenuo gristi ruku. Odmah sam pomoslio: 'Možeš dobiti ruku, ali grlo ti nedam'. Primio sam i drugog psa i ruke su mi bile na njihovim ogrlicama dok sam ih pokušavao udaviti. Vrlo brzo više nisam mogao ništa s rukama jer su ih grizli i samo sam ih tako držao. Čuo sam kako mi pucaju kosti i kako mi jedu meso. "

Ubrzo je došao i treći pas, kojeg je ubio pas koji je Brendanu grizao ruku. Brendan kaže kako su ga psi napali i drugi puta, a onda se instiktivno okrenuo glavom u zemlju kako mu ne bi pregrizli arteriju.

Foto: GoFoundMe Tek se nakon 30-90 minuta pojavio vlasnik imanja koji je odmah maknuo pse i pomogao mehaničaru. Brendana su u bolnici spašavali doktori koji su napravili sve što su mogli, a liječili su ga i od infekcije koju je dobio ili od pasa ili od zemlje. S obzirom da je dešnjak, oporavak mu ide nešto teže, ali se privikava.

Njegov prijatelj James Everitt otvorio je profil na Go Found Me kako bi i drugi ljudi mogli pomoći Brendanu uplatama.