Međunarodna nagrada za gastronomsku izvrsnost dodijeljena Marku Gajskom, glavnom chefu korčulanskog LD Restauranta

Godišnji kongres Relais & Chateaux organizacije, krajem studenog virtualno je održan već drugu godinu za redom te je prenošen uživo iz Pariza za više od tisuću vrhunskih chefova, upravitelja te vlasnika hotela i restorana, u 65 zemalja svijeta, diljem pet svjetskih kontinenata. Za korčulansku Palaču Lešić Dimitri, jednu od prvih hrvatskih R&C članica koja već osmu godinu svojim prisustvom u ovoj kolekciji ekskluzivnih, jedinstvenih i nezavisnih hotela, vila i restorana upisuje Hrvatsku na najluksuzniju turističku mapu svijeta, ovo je bio uistinu izuzetan trenutak.

Foto: Marko Sitar

"Nagrada je došla kao šlag na tortu nakon odlične sezone, znam da ljudima ta imena ništa ne znače, no nama kuharima znači puno informacija da Relais & Chateaux obuhvaća restorane u kojima kuhaju chefovi Thomas Keller, Daniel Humm, Mauro Colagreco ili Elena Arzak, neki restorani u udruženju imaju po dvije ili tri Michelinove zvjezdice. Kad smo dobili obavijest da smo osvojili nagradu Rising Chef Thropy mislio sam da je neka zafrkancija ili možda neka greška, nisam mogao vjerovati. Nagrada se odnosi na chefa u usponu, ali nezahvalno je reći da sam ja osobno osvojio nagradu. Niti jedna nagrada u gastronomiji nije osobna, svatko u ovom poslu zna da je to produkt mukotrpng rada cijele ekipe i tim je tako i doživljava. Ova nagrada nije moja, već naša zajednička", riječi su chefa Marka Gajskog, jednog od najpoznatijih i po mnogima najtalentiranijih kuhara u Hrvatskoj koji je 2020. dobio prvu Michelinovu zvjezdicu, a ove mu je godine ista i potvrđena.

Foto: Marko Sitar

Značaj Rising Chef Trophy nagrade, proizlazi iz važnosti gastronomije za R&C. Izrazita posebnost R&C-a u odnosu na druga međunarodna hotelska udruženja jest isticanje visoke gastronomije kao neizostavnog kriterija R&C gostoprimstva, stoga i pristupanje nekog hotela udruženju uvjetuju gourmet-restoranom u okviru hotelske kuće. Uz hotele i vile s gourmet-restoranima, od ukupno oko 600 članova, grupacija broji skoro 100 samostalnih restorana, a svim članovima zajedničko je djelovanje u skladu s najvišim standardima svjetske gastronomije i tradicije gostoprimstva.



Posvećenost udruženja, ali i svake članice, ostvarenju vizije o očuvanju raznolikosti svjetske gastronomije očituje se u činjenici da su od ukupnog broja članova njih skoro polovica restorani ovjenčani s jednom ili više Michelinovih zvjezdica. Gastronomska sekcija udruženja djeluje pod vodstvom njenog predsjednika Olivera Roellingera, istovremeno i podpredsjednika R&C-a, vrhunskog kulinarskog profesionalca čije ime je, uz već gore spomenuta, u samom vrhu globalne kulinarske scene.

Foto: Dean Duboković

Upravo je Olivier Roellinger na kongresu spomenuo: “Do sada nismo dovoljno pažnje pridavali našim zaposlenicima na kojima se temelji sve što radimo. Moramo osvijestiti činjenicu koliko smo zapravo sretni što Relais & Chateuax počiva na mladenačkoj energiji, strasti te otvorenom razmišljanju usmjerenom prema budućnosti.” Također je istaknuo kako se R&C planira pozicionirati kao vodeća organizacija u hotelijersko – ugostiteljskom sektoru, koja će primjerom svojih dobrih praksi ukazati na važnost brige i poboljšanju pristupa prema zaposlenicima.



R&C-ovi chefovi svoju su kulinarsku filozofiju razvili do te mjere da su u povelji predstavljenoj na sjednici UNESCO-a u studenom 2014. godine obvezali sve članice grupacije na očuvanje kulturne baštine i okoliša putem gastronomije. Neke od najznačajnijih odrednica povelje odnose se upravo na kreiranje gastronomske ponude koja dostojno prenosi svoje lokalno tradicijsko nasljeđe obogaćujući pritom svjetsku gastronomsku raznolikost.

Foto: Dean Duboković

Dugogodišnji partneri grupacije, ujedno i sponzori godišnjih trofeja Relais & Chateaux-a, svojom globalnom prepoznatljivošću među vrhunskim luksuznim brendovima dodatno osnažuju značaj ovih priznanja. Na listi partnera R&C-a nalaze se imena najpriznatijih svjetskih šampanjaca kao što su Taittinger, Pommery, Moet & Chandon te svjetskih žestica Hennessy, Glenmorangie, Absolut Elyx, Monkey 47.



Glavni sponzor Rising Chef Trophy-a je S.Pellegrino Acqua Panna, voda svjetskog fine dining-a, te jedan od glavnih partnera The World’s 50 Best Restaurants – najrelevantnije liste najboljih restorana na svijetu na kojoj se do danas još nije našlo niti jedno hrvatsko ime.

Foto: Dean Duboković

Vezano za daljnje planove i plasmane na domaćoj i međunarodnoj gastronomskoj sceni, Marko je izrazito optimističan i ambiciozan: “Naše ambicije ne staju na ovome. Rising Chef Trophy, kao i potvrđena Michelinova zvjezdica za 2021. potvrda su kvalitete našeg rada. Kad takva priznanja dođu od globalno najmjerodavnijih i najrespektabilnijih gastronomskih instanci, ne možemo nego biti dodatno motivirani za daljnja usavršavanja i samo pomicanje granica u pogledu inovativnosti i kreativnosti u svemu što radimo”, za kraj je rekao Marko Gajski.

