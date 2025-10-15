Sredinom listopada diljem Istre i Dalmacije počinju berbe i prerada maslina pa se tako sve više piše o maslinama i maslinovim uljima. Gurmani znaju u maslinovu ulju uživati i obično imaju kod kuće više vrsta jer, poput vina, i maslinova ulja razlikuju se po sortama, organoleptičkim svojstvima i ne odgovaraju sva svim jelima. Štoviše, neprikladan odabir maslinova ulja može hrani promijeniti okus, stoga sljubljivanje maslinova ulja i hrane ima sve veću važnost u hrvatskoj gastronomiji. A da bismo dobro sparili hranu i ulja, treba se – educirati.

Foto: Nikola Radovani

Jeste li znali da se u svijetu uzgaja oko 1300 različitih sorata maslina. Najveći svjetski proizvođač maslinova ulja je Španjolska, slijede Italija, Tunis, Turska, Grčka, Portugal i Maroko. Vodeće svjetske sorte maslina su španjolske sorte picual i arbequina, talijanska sorta leccino te grčki koroneiki. Na području Hrvatske ima 30-ak izvornih sorata maslina, od kojih je više od desetak s područja Istre, gdje je najzastupljenija buža u južnom dijelu Istre te istarska bjelica u sjevernom dijelu. Najraširenija domaća sorta u dalmatinskim maslinicima je oblica, slijede lastovka i drobnica. Sve domaće sorte uglavnom se koriste za dobivanje ulja, no neke od njih, poput oblice i buže, mogu se koristiti i za konzerviranje. Od stranih sorata maslina najzastupljenije su talijanske sorte: leccino, frantoio, itrana i ascolana tenera, dok je od francuskih sorata popularna sorta picholine.

Foto: Nikola Radovani

EDMU (ekstradjevičansko maslinovo ulje) najkvalitetnije je za konzumiranje, stoga uvijek tražite tu oznaku (postoje još i djevičanska ulja, ulja komine, miješana ulja). Ovisno o trajanju čuvanja, ulja se dijele na: nova ulja (do 4 mjeseca starosti, izrazito voćnog mirisa i okusa po plodu masline), svježa ulja (do 8 mjeseci starosti s blažim i skladnijim voćnim mirisom i okusom) i mlada ulja (do 12 mjeseci starosti). Maslinova ulja najbolje je konzumirati dok su svježa i mlada jer EDMU starenjem gubi na kvaliteti. Rok trajnosti EDMU je 18-24 mjeseci od dana proizvodnje. Svježa ulja imaju najveći sadržaj pozitivnih karakteristika na početku svojeg vijeka, starenjem se gubi npr. sadržaj polifenola. O dobrobiti za zdravlje puno se piše, nije zgorega ponoviti da je maslinovo ulje bogato zdravim mononezasićenim mastima, sadrži velike količine antioksidansa, koji subiološki aktivni i mogu smanjiti rizik od kroničnih bolesti te mogu biti preventiva protiv raka.

Foto: Nikola Radovani

Maslinovo ulje ima snažna protuupalna svojstva, može spriječiti moždani udar, štiti od srčanih bolesti, može čak pomoći u bor-

bi protiv Alzheimerove bolesti. Mnoge su blagodati, a ima ponešto i zabluda... poput boje ulja, koja nam nipošto ne daje infor-

maciju o kvaliteti. Ekstradjevičansko maslinovo ulje može biti različitih nijansi – od zlatnožute do tamnozelene, ovisno o sorti maslina, stupnju zrelosti ploda i pojedinim uvjetima proizvodnog procesa. To je razlog zašto su čašice za senzorsko ocjenjivanje maslinova ulja tamno obojene, najčešće kobaltnoplave.

Kako ne bismo ostali na teoriji, pozivamo vas da se okrenemo praksi, a to se nudi uskoro, 18. 10. 2025. na Hvaru, na događaju “Goodbye Summer, Welcome olio nuovo”. Ondje će se održati edukativno-hedonističko popod- ne u pitoresknom i autentičnom dijelu otoka Hvara, mjestu Gdinj, uz kušanje novih maslinovih ulja, prepoznavanje kvalitete ekstradjevičanskih ulja, sljubljivanje s hranom i vinom u samom masliniku Seca. Svečanost dolaska mladog maslinova ulja počet će kušanjem tek prešanih ulja maslinara Božić i Seca Eva Marija.

Foto: Nikola Radovani

Novo će se maslinovo ulje usporediti s prošlogodišnjim, što će posjetiteljima dati mogućnost raspoznavanja aromatike različitih godišta, uz stručno vođenje maslinara. Kako bi svečanost potaknula sljubljivanje svih čula, mediteranske zalogaje pripremit će poznate food blogerice Sandra Rončević (O slanom i slatkom) i Tanja Pastuović Klaić (Cookam i guštam) uz “domaćeg” chefa Krstu Barbića, jednog od najboljih hvarskih kuhara iz obiteljskog restorana Davor iz Zavale. Događaj je otvoren za javnost, a rezervacije su obavezne na mail: evamcurin@gmail.com.