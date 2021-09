Mama podijelila: 'Uz četvero djece, posao i psa i dalje sve stignem napraviti, evo kako'

Britanka Liz iz Birminghama majka je četvero djece u dobi od deset godina do nepune godine, no usprkos životu u šestočlanoj obitelji i poslu na pola radnog vremena, uvijek, kaže, iz kuće uspijeva izaći na vrijeme i nikad ne kasni - a za sve kojima to zvuči nestvarno podijelila je i nekoliko savjeta.

Život njene obitelji odvija se, kaže, ubrzanim tempom - ona i suprug ujutro rade, dvoje starije djece je u školi, a dvoje mlađe u vrtiću.

Slobodno vrijeme poslije podne obično, kaže, provode igrajući razne obiteljske igre ili jednostavno družeći se kući i u vrtu.

- Vrijeme kad sam doma nastojim posvetiti djeci i kućanskim poslovima poput pranja rublja kojeg kod nas uvijek ima puna košara - kaže, a tek je vikend 'pravo vrijeme za obiteljske aktivnosti'.

- Kad imate četvero djece, naučite više vjerovati svojim instinktima i sigurniji ste u sebe kao roditelja, pa puno manje vremena provedete čineći pogreške koje se događaju na početku - rekla je.

Najvažnije je, objasnila je za The Sun, svako svoje dijete prihvatiti kao pojedinca s vlastitim karakterom i potrebama i što više uživati u ono malo vremena što s djecom provedemo kvalitetno.

A da bi svima barem malo u tome pomogla, ova je mama podijelila svoj popis stvari za koje se kune da joj olakšavaju život:

Instalirajte si obiteljski kalendar koji omogućava da uvijek znate tko gdje i kada treba biti.

Na kraju svakog dana pospremite dječje igračke - za što će vam trebati otprilike 15 minuta.

Kupujte online - jer to uvelike olakšava život i štedi vrijeme.

Unaprijed planirajte obroke - da je za svakog spremljeno nešto što voli, a da se dio može zamrznuti.

Ako imate više djece, neka svako dijete ima 'svoju boju' - tako na prvi pogled znate čija je bočica, čaša, kutija za ručak ili četkice za zube, objasnila je ova super organizirana mama.

