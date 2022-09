Mama o odgoju blizanaca (2): 'Ne učim ih plivati, ne obuvam im cipele, a umjesto u vrtić idu s nama na posao'

Većina se roditelja slaže da je odgoj izazovan posao u kojem su nedoumice i strahovi svakodnevni i za koji ne postoji jedinstvena formula koja bi garantirala uspjeh. Većina zato neka svoja odgojna pravila uspostavlja usput, nadajući se pritom najboljem; a povremeno se pojavi i poneki roditelj čije su metode odgoja drugačije od metoda većine i mnogi će ih smatrati kontroverznima.

Nedavno je jedna takva mama pod korisničkim imenom @captain_tuk na TikToku podijelila svoja neobična pravila kojih se drži u odgoju svojih dvogodišnjih blizanaca, a u videu i sama kaže da 'zna da su neka od njih kontroverzna'.

Ipak, odmah u naslovu žena piše i kako "nijedno od tih pravila nije donijela bez razloga i olako, već su sve itekako promišljena".

Prvo je, kaže, da svoju djecu, iako žive na obali, ne uči plivati.

"Struje ovdje su tako jake da, sad dok su još mali, ne bi trebali ni poželjeti ići u vodu jer je jako opasno", rekla je, no nije otkrila gdje živi.

Dalje kaže da za svoje blizance ni dok su bili bebe nije kupovala visoke stolice, već ih je navikavala da sjede 'kao i svi ostali'.

Treće, kaže ova mama, nema planirane, strukturirane igre: "Nikad ih ni ne pokušavam zabaviti", rekla je.

Dalje, otkriva da svoju djecu nikad ne stavlja dječja kolica, koja koristi samo za prenošenje igračaka i stvari iz trgovine.

"Nema ni vrtića; djeca idu s nama na posao ili mi ne idemo", rekla je.

Njena djeca, dodaje, ne nose cipele; osim ako ih sami zatraže ili ako je prehladno.

"Nema ni igraonica, sporta, plesa, crtanja ili bilo kojih drugih izvanškolskih aktivnosti i obaveza", dodala je-

I za kraj, kaže, nema podjele na 'plavo' i 'ružičasto', samo zato što su dječak i djevojčica.

- Moja će kćer imati nešto ružičasto samo ako i sin to ima u ružičastoj boji", kaže, a njene su objave očekivano brzo preplavljena komentarima.

- Moja djeca obožavaju ići u igraonicu, to nije obveza, odeš kad imaš vremena...- poručio joj je jedan pratitelj, a autorica videa mu je odgovorila: "Razmišljala sam o tome ali igraonice su preskupe da bi se mogla opravdati zabava koju će tamo doživjeti"...

- Zašto ne nose cipele? - pitao je netko.

"Cipele nisu dobre za nas, baš kao ni hodanje po ravnim površinama i neće pomoći u izgradnji jakih mišića i zglobova", kaže 'kontroverzna' mama.

- Sa svim bih se mogla složiti osim s tim da ih ne učite plivati jer im to nekad može spasiti život... - komentirao je netko,

- Kako to misliš, 'Nikad ih ne zabavljaš'; nije li to samo drugi izraz za ignoriranje? - komentirao je pratitelj, prenosi The Sun.

