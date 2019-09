Mama je otkrila zanimljiv trik kako ponovno koristiti svijeću koja je pri kraju

Sara Jones Hough, mama dvoje djece iz Velike Britanije je u grupi na Facebook otkrila jednostavan način kako svijeće koje su pri kraju vratiti u život. Pogotovo one skupe, piše Daily mail.

Foto: Facebook/Sara Jones Hough

Naime, u staklenku sa svijećom je ulila toplu vodu kako bi dio koji je ostao na dnu mogla izvaditi i staviti u novu posudu. Upravo to joj je i uspjelo, jer se svijeća otopila i podignula na površinu staklenke.

Foto: Facebook/Sara Jones Hough

"Mali trik koji me oduševio. Moja Yankee svijeća je skoro izgorjela do kraja pa sam ulila toplu vodu u staklenku. Sav vosak se podigao na vrh staklenke, izvadila sam ga i sada ga ponovno mogu koristiti", napisala je u objavi, a dodala je i kako ne može vjerovati koliko je dobrih svijeća do sada bacila u smeće.

Mnogi su u komentarima oduševljeni ovim jednostavnim trikom i rekli su kako će ga uskoro isprobati i sami.

