Majka zgrožena komentarom šefa nakon povratka s porodiljnog: 'Višak kilograma ti stvarno grozno stoji...'

Jedna se žena nedavno požalila da ju je šef nazvao debelom, samo nekoliko tjedana nakon što se vratila na posao nakon porodiljnog dopusta.

Objasnila je i da je dok je bila odsutna u uredu zaposlen i novi menadžer kojeg nije upoznala i isprva je mislila da je ljubazan i pristojan. No, jednog dana tijekom pauze za ručak rekao je da joj je težina "neatraktivna" i nazvao ju je "jedinom debelom ženom na odjelu".

U to su je vrijeme branili njezini kolege s posla, a kasnije ju je menadžer pitao bi li večerala s njim kako bi se ispričao za ono što je rekao, što je ona odbila.

U objavi na Redditu objasnila je: "Imam 32 godine i radim u dobroj tvrtki s dobrom plaćom. Nedavno sam se vratila s porodiljnog dopusta nakon što sam rodila sina. Sve je novo, pogotovo s novim menadžerom." Doista djeluje lijepo i prijateljski, ali ima naviku reći što misli bez oklijevanja. Prošlo je tjedan dana otkako se ovo dogodilo. Ručali smo zajedno kad je spomenuo moju težinu i kako neprivlačno izgleda to što sam jedina ' debela žena u našem odjelu.”

"Budući da nije prošlo dugo otkako sam rodila, još sam emotivna zbog hormona i ne mogu prestati plakati pred svima. Jedna moja kolegica s posla, koja je dosta starija, izgrdila je našeg menadžera i rekla mu da je trudnoća teška i da ne bi trebao govoriti takve stvari kad nikad nije imao tegobe koje ja imam”, dodala je.

Sutradan ju je nazvao menadžer i pozvao je u otmjeni restoran, što je odbila. Rekla mu je da to nije potrebno, ali kao odgovor na to što mu je odbijena večera isprike, šef je imao još komentara, nazivajući je "arogantnom" zbog njezinih postupaka, kako prenosi Mirror.

“Kasnije je na sastanku pozvao sve i najavio da ja neću prisustvovati jer sam žena koja je previše arogantna da prihvati njegovu ispriku i da bi on radije da ostanem kod kuće. Odlazim kući plačući i sve sam ispričala mužu. Znam da je on umorniji od mene, ali jako cijenim to što mi je rekao da sam jaka žena i da trebam pronaći novi posao. Imam vrlo nisko samopoštovanje, što me čini jako tužnom. Tamo radim skoro 8 godina”, nastavila je.

Komentatori objave na Redditu bili su čvrsto na ženinoj strani, a mnogi su je poticali da podnese službenu pritužbu HR-u na ponašanje svog šefa.

"Otišla bih u HR jer je diskriminatoran i promiče neprijateljsko radno okruženje”, komentirala je jedna korisnica, dok je druga dodala: "Prijavite ga. On vas maltretira. Njegovi komentari o vašem izgledu su totalno neprofesionalni te vas je namjerno ponizio i kaznio pred kolegama."

