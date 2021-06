Majka zabrinuta za sina traži savjet: 'Ima samo 11 godina, a već je ušao u vezu'

Anonimna 41-godišnja majka javila se psihoterapeutkinji i kolumnistici britanskog portala The Sun, Deidre Sanders, koja dijeli savjete za brak, obitelj i međuljudske odnose.



Problem je, naime, u njezinom sinu koji tek ima 11 godina, a već je ušao u vezu s djevojčicom svojih godina - i to ne baš dječju vezu već ozbiljniji odnos, koliko je to moguće u tim godinama.

"Ima djevojku u školi. Iako sam mu rekla da je možda premlad za vezu, on kaže da ju voli. Je li to normalno u njegovim godinama?", pita mama i objašnjava da se stalno dopisuju, izjavljuju si ljubav i razgovaraju preko telefona. "To me brine. Jesam li samo zaštitnički nastrojena majka?"



"Gledanje djece kako odrastaju i mijenjaju se izazov je za sve roditelje. Budite ponosni na njega. Pomogli ste mu da postane osoba kakva je danas. Prihvatite njegovu vezu, ali postavite granice i održite razinu komunikacije s njim. Ako prihvatite njegovu djevojku, vjerojatno će se prije otvoriti o onome što mu se događa na drugim životnim poljima", poručila joj je Deidre.

