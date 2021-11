Majka odbila doći na vjenčanje svoje kćeri - jer je zaljubljena u njezinog zaručnika

Koliko god se mladenci veselili i bili uzbuđeni, priprema za vjenčanje rijetko prođe bez nekog stresa. Kada je u pitanju organiziranje jelovnika, sale, benda i sličnih stvari, brzo se pronađe neko rješenje, ali što onda kada vam netko od uzvanika pokvari ovaj veliki dan i prije nego je došao, do te mjere da poželite sve otkazati i samo pobjeći?



U takvoj situaciji našla se jedna mladenka, a cijelu priču podijelila je na forumu WeddingBee.



"Zaručena sam za predivnog čovjeka kojeg sam upoznala prije dvije godine. Veza nam je stvarno odlična, nisam mogla pronaći boljeg partnera", započela je priču.



Kaže da je zaista blizak s njezinom obitelji, od samog početka, i puno su vremena proveli svi zajedno. Zbližio se i s njezinom majkom jer oboje vole tenis, pa ponekad odu igrati - i tu se javlja problem.



Njezina majka joj je priznala svoje osjećaje, odnosno da je zaljubljena u njezinog zaručnika. "Kaže da je nesretna u braku s mojim ocem i da u mom zaručniku vidi ono što nikad nije imala."

Buduća mladenka je, malo je reći, ostala šokirana izjavom majke koja joj je odmah naglasila da se između njih dvoje nije ništa dogodilo, ali da ipak neće prisustvovati vjenčanju jer ne može to gledati sve dok ima osjećaje prema njemu, prenosi Daily Star.



"Ostala sam bez riječi, samo sam otišla. Sve sam ispričala zaručniku, a on ju je odmah nazvao i rekao da je zaista neprimjereno sve što je rekla i da se nikada ništa neće dogoditi između njih. Plakala je i govorila da je svjesna svega, ali ne može si pomoći."



Žena kaže da joj se majka ispričala putem poruke, ali je svejedno naglasila da ne može protiv osjećaja. "Sve sam rekla ocu, a on je odselio u hotel i želi da majka potraži stručnu pomoć. Da situacija bude još gora, zaručnik se počeo udaljavati od mene."



Iako nije tražila neki poseban savjet drugih korisnika foruma, već je samo htjela negdje 'izbaciti' frustraciju, ljudi su joj pisali da joj majka nije ovo nikada trebala reći, ali da vjerojatno treba pomoć i razgovor s nekim stručnjakom.



"Očito je da nije u dobroj situaciji, koliko god si ljuta pokušaj joj pomoći", napisao je netko, ali autorica objave nije se više javljala, pa nije poznato kako se sve odvija.

