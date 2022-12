Ljudi se šokirali trudničkim fotografijama jedne majke: ‘Trbuh mi je narastao tek dva tjedna prije poroda!'

Za većinu trudnica trudnoća je većinu vremena vrlo naporna jer sposobnost obavljanja svakodnevnih zadataka postaje borba. Zbog trudničkog trbuha, sve od saginjanja i navlačenja čarapa, do pranja zubiju, poprilično je težak zadatak. Međutim, to nije bio slučaj za jednu mamu koju su korisnici prozvali pravom 'sretnicom', zahvaljujući tome što joj je trbuh minimalno narastao kroz cijelu trudnoću, piše Mirror.

Trudnice imaju zaista čudnovate želje, jedu nezdravu hranu, kredu...

Majka Nikki Salazar podijelila je video u kojemu je dokumentirala svoju trudnoću po mjesecima, a njezin trbuh cijelo vrijeme jedva da je bio vidljiv.

- Evo kako je izgledala moja trudnoća. Trbuh mi se pojavio tek dva tjedna prije poroda - rekla je mlada mama.

Dijeleći fotografije faza tijekom trudnoće, majka jednog djeteta podijelila je snimke sebe kao trudnice od prvog mjeseca, pa sve do samo pet dana prije poroda. Video je prikupio 2,8 milijuna pregleda, a korisnici su bili u nevjerici zbog nedostatka trudničkog trbuha. No, nekima je to djelovalo kao san svake trudnice.

- Želim da i moj trudnički trbuh bude takav - napisala je jedna korisnica.

- Trudnoća bez problema s hodanjem, obuvanjem cipela i spavanjem na trbuhu...vi ste vrlo sretna žena - dodala je druga.

S druge strane, neki su u komentarima napisali kako joj baš i nisu zavidni. "Jedan od najvećih strahova mi je da će se bebi nešto dogoditi. Gdje je beba bila? Kako je imala mjesta?!"

Nikki je kasnije objavila još nekoliko videa na tu temu u kojima je odgovorila da je redovito išla na preglede i da je beba bila sasvim u redu.

